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Depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor: 13 katlı iki bina, dinamitle yıkıldı

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#Malatya#Ağır Hasarlı Bina#Yıkım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2023 15:15

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, dinamit kullanılarak yıkıldı.

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Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor. Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 13 katlı 4 binadan 2'sinin yıkım işlemleri için patlayıcı kullanılmasına karar verildi.

Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirdi.

Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu.

Öte yandan binaların yıkımı için 80 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi. Diğer 2 binanın da ilerleyen günlerde yıkılıcağı bildirildi. 

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#Malatya#Ağır Hasarlı Bina#Yıkım

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