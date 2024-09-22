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Depremde hasar gören araçlar ile büyük vurgun: 4 kiÅŸi yakalandÄ±

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#Ankara#Deprem#Change
Depremde hasar gÃ¶ren araÃ§lar ile bÃ¼yÃ¼k vurgun: 4 kiÅŸi yakalandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 09:52

KahramanmaraÅŸ merkezli depremlerde aÄŸÄ±r hasar alan araÃ§larÄ±n motor ve ÅŸasi numaralarÄ±nÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirdikleri otomobillere change iÅŸlemi yapÄ±p piyasaya sÃ¼ren 4 kiÅŸi, Ankara'da dÃ¼zenlenen operasyonla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi Oto HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, depremde aÄŸÄ±r hasar gÃ¶ren araÃ§larÄ±n motor ve ÅŸasi numaralarÄ±nÄ±n yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen otomobillere kopyalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ardÄ±ndan piyasaya sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ tespit etti. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ankara Oto Sanayiâ€™nde yedek parÃ§a satan 4 ayrÄ± iÅŸ yerinde arama yapÄ±ldÄ±. Aramalarda, ÅŸasesi silinmiÅŸ ve kimliksiz, yakalamalÄ± ve yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± 31 motor ve 19 ÅŸanzÄ±man ele geÃ§irildi. Operasyonda 4 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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Depremde hasar gÃ¶ren araÃ§lar ile bÃ¼yÃ¼k vurgun: 4 kiÅŸi yakalandÄ±

Depremde hasar gÃ¶ren araÃ§lar ile bÃ¼yÃ¼k vurgun: 4 kiÅŸi yakalandÄ±

Depremde hasar gÃ¶ren araÃ§lar ile bÃ¼yÃ¼k vurgun: 4 kiÅŸi yakalandÄ±

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#Ankara#Deprem#Change

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