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Depremde gönüllü olan madenci, maden ocağında iş kazasında hayatını kaybetti

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#Zonguldak#Maden İşçisi#İşçi Ölümü
Depremde gönüllü olan madenci, maden ocağında iş kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 11:10

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesi'ne bağlı maden ocağında, üstüne taş ve kömür parçalarının düşmesiyle yaralanan madenci Hüseyin Eroğlu (27), hastanede hayatını kaybetti. Eroğlu'nun, depremlerde Hatay'da gönüllü olarak kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

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Olay, 19 Haziran'da gece vardiyasında TTK Üzülmez Müessesesi'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Üretimde çalışan maden işçisi Hüseyin Eroğlu'nun üstüne, üretim alanından taş ve kömür parçaları düştü. Vücudunun farklı yerlerinde kırıklar oluşan Eroğlu, mesai arkadaşları tarafından madenden dışarı çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı madenci ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Eroğlu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

2 gün süren yaşam savaşını kaybeden Eroğlu'nun, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay bölgesinde gönüllü olarak kurtarma çalışmalarında yer aldığı öğrenildi.

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#Zonguldak#Maden İşçisi#İşçi Ölümü

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