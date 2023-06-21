Depremde gönüllü olan madenci, maden ocağında iş kazasında hayatını kaybetti

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Olay, 19 Haziran'da gece vardiyasında TTK Üzülmez Müessesesi'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Üretimde çalışan maden işçisi Hüseyin Eroğlu'nun üstüne, üretim alanından taş ve kömür parçaları düştü. Vücudunun farklı yerlerinde kırıklar oluşan Eroğlu, mesai arkadaşları tarafından madenden dışarı çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı madenci ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Eroğlu, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

2 gün süren yaşam savaşını kaybeden Eroğlu'nun, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay bölgesinde gönüllü olarak kurtarma çalışmalarında yer aldığı öğrenildi.