Depremde göçük altında hayatını kaybetmişti... Kahreden detay ortaya çıktı

Haberin Devamı

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Huri Boz, ara tatil için gittiği Kahramanmaraş merkezde Hayrullah Mahallesi Malik Ejder Caddesi’ndeki Esençam Apartmanı’nda ailesinin yanındayken 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen depremde göçük altında kaldı. Ailesi sağ olarak kurtarılan Nazlı Huri Boz, göçük altında hayatını kaybetti. Boz'dan gelen acı haber, okulundaki hocalarını da yasa boğdu.

PROJESİNDE UYARDI

Depremde hayatını kaybeden Nazlı Huri Boz'un, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emriye Kazaz ile ‘toplu konut ve kentsel dönüşüm’ konusunda Erzurum'da bir proje hazırladığı ortaya çıktı. Tarihi çevrede toplu konut konusunda merkez Yakutiye ilçesindeki Kavak Cami ile Gölbaşı semtinde toplu konut projesi hazırlayan Nazlı Huri Boz, çalışmasında "Yaptığım analizler sonucunda çalışma alanında geçmişten bu yana devam eden güçlü bir aksın olduğunu ve o aksın korunması gerektiğini düşündüm. Aynı zamanda konut ve ticari yaşamın bir arada olduğunu ve bu işlevini yitirmemesi gerektiği sonucuna vardım. Alanımdaki en büyük problem ise yüksek katlı binaların çevre dokuları önemsemeden inşa etmeleriydi" notuna da yer verdi.

Haberin Devamı

FAHRİ DİPLOMA VERECEĞİZ

Nazlı Huri Boz ile geçen dönem çalışan Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emriye Kazaz, "Öğrencilerimiz elim olaya ara tatilde yakalandılar. Depreme yakalanan öğrencilerimizi tek tek aradık. Durumlarını sorduk. Birçoğunun evi yıkık ya da ağır hasarlıydı. Öğrencilerimizden Nazlı Huri Boz'u kaybettik. Kendisine Allah rahmet eylesin, anne, babası ve yakınlarına sabır versin. Geçen dönem benimle çalışmıştı. Tarihi çevrede toplu konut çalışmasını Erzurum'daki Kavak Cami civarında, Gölbaşı semtinde toplu konut projesi yapmıştık. Çok üzüldük. Allah bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Projesini saklayıp fırsat bulduğumuz zaman ailesine teslim etmeyi düşünüyoruz Nazlı'dan geriye kalan bir anı olarak. Dönem sonunda da inşallah kendisine fahri diploma vermeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Haberin Devamı

Öte yandan Nazlı Huri Boz'un ailesinin, ‘Bütün fotoğraflarımızı kaybettik, anılarımız göçüğün altında kaldı. Nazlı Huri'den geriye bir fotoğraf bile kalmadı’ şeklindeki ifadelerini duyduklarını söyleyen Kazaz, "Öğrenci arkadaşları Nazlı Huri ile çekildikleri fotoğrafları topluyorlar. Öğrencimizin ailesine ulaştıracaklar" dedi.