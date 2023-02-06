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Depremde Gaziantep Kalesi de yıkıldı! Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 binada göçük var

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Kahramanmaraş#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 09:20

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'de de yoğun şekilde hissedildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, 531 binada göçük olduğunu belirtirken Gaziantep Kalesi'nin de yıkıldığı öğrenildi.

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VALİ GÜL: GAZİANTEP’TE 531 BİNADA GÖÇÜK VAR

Kahramanmaraş’taki 7.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen illerden Gaziantep’te 531 binada göçük oluştuğu belirtildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, "Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu" dedi. Öte yandan Gaziantep Kalesi'nin de yıkıldığı öğrenildi.

Depremde Gaziantep Kalesi de yıkıldı Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 binada göçük var

“AYAĞIMI KURTARSINLAR NE OLUR”

İslahiye’de yıkılan binadan çıkamayan İbrahim isimli genç adam, gelen mahalle sakinklerine, “Ayağımı kurtarsınlar ne olur söyle” diye konuştu. Mahalle sakinleri ise İbrahim isimli gence, “Kardeşim dayan, dayan. Sabret. Kriko gelsin kurtarırlar” dedi.

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Enkaz altında Abdullah Şekeroğlu isminde bir kişinin daha olduğu, bölgede vatandaşların yanı sıra arama kurtarma ekiplerinin de yardıma geldiği öğrenildi. 

Depremde Gaziantep Kalesi de yıkıldı Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 binada göçük var

GAZİANTEP Kalesi deprem sonrası yıkıldı...

HATAY'DA DA BİNALAR YIKILDI

Deprmede, Hatay'da da ilk belirlemelere göre kent merkezinde 6, Dörtyol ilçesinde ise 3 bina yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Hatay'ın Ernzin ilçesinde 3 caminin minaresi yıkıldı. (DHA)

Depremde Gaziantep Kalesi de yıkıldı Gaziantep Valisi Davut Gül: 531 binada göçük var

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