Depremde eşi dizinin üzerinde vefat etti, dua ederek kurtarılmayı bekledi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde ikamet ettikleri 5 katlı apartmanın, 7,7 büyüklüğündeki depremde çökmesiyle Mevlüt Baltacı (60) ile Ayşe Baltacı (56) enkaz altında kaldı. Komşuları ve oğlunun yardımı ile Baltacı 8 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarılırken, eşi hayatını kaybetti. Baltacı, Dulkadiroğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından kendi imkanları ile Tokat’a geldi. Kolunda kırığı olan depremzedenin, Tokat Devlet Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

"EŞİM SOL DİZİMİN ÜZERİNDE VEFAT ETTİ"



Deprem olmadan kısa bir süre önce uyanarak eşine seslendiğini ifaden eden Baltacı, “Eşim oturma odasında uyayakalmış. Eşime seslenirken binamız sallanmaya başladı. Kelime-i şehadet getiriyordum. 20 gün önce umreden dönmüştük. Her gün akşam da misafirlerimizi ağırlıyorduk. O gün akşam da misafirlerimizi ağırlamıştık. Deprem anında binamızın daire girişine kadar beraber çıktık. Giriş kat olduğu için beraber dışarı çıkmak istedik ama yetişemedik. Bir anda binamız çöktü. Çökünce de biz eşimle beraber alttaki dairelere beraber düştük. O anda zaten eşim vefat etti. Eşime 3-4 kere seslendim. Ses seda yok. Ben çok ağır yaralıydım. Ama bilincim gayet kendimdeydi. Eşimin vefat ettiğini hissettim. O anda yapacak hiçbir şey yoktu. Ben yaralıyım, eşim sol dizimin üzerinde vefat etti. Ben artık bol bol eşim için dua ediyordum. Allah'tan rahmet diliyor, Fatiha okuyordum. Bol bol da 'Allah'ım, ben ağır yaralıyım ama beni sana imanla kavuştur' diyordum. 8 saat göçük altında dua ettim. Sonra komşularımın çabaları, oğlum yeğenim yetişmişlerdi. Seslerini duyunca ben artık sevinmeye başladım. 'Ben iyiyim ama annen, yengen vefat etti' dedim. Onlar hem sevindiler hem ağladılar. Komşularımızdan çok vefat edenler oldu. Allah hepsine sonsuz rahmet ile rahmet etsin. Allah bu millete, hiçbir insanlık âlemine göstermesin. Çok zor. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.

EŞİ İLE ÇOK İSTEDİĞİ UMREYE GİTTİ



Eşi ile çok istediği umreye gitmeye karar verdiklerini ifade eden Baltacı, “İlk defa kutsal topraklara gittik. Allah o güzel yerleri nasip etti. O güzel yerlerde dünyanın her tarafından insanlar geliyordu. 'Türkiye' diyorlardı, kucaklıyorlardı. 'Tayyip' diyorlardı. Cumhurbaşkanımız dünyaya artık ümit olmuş. Bütün dünya alemi artık Türk'e 'Tayyip' diyordu. Umrede bizim gözlerimiz doluyordu. Allah bu milletin başından eksik etmesin. Siyasi bir görüşümüz yoktur. Bütün siyasi partilere, hepsine saygımız sonsuz” diye konuştu.



Baltacı, yaşadığı acıyı anlatarak, "Ateş düştüğü yeri yakıyor ama. Bir anda her şey yok da olabiliyor. İşte çok ve yüksek model arabalar bir anda yok oluyor. Çok lüks evler bir anda yok oluyor. Bir yanda sen yok oluyorsun. Bir anda çaresizlik, paraların yok oluyor. Allah her iki dünya için en güzelini versin" ifadelerini kullandı.