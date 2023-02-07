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Depremde DHA'nın acı kaybı; Hatay Muhabiri İzzet Nazlı, eşi ve 2 çocuğu yıkılan binada can verdi

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#Deprem#Hatay#İzzet Nazlı
Depremde DHAnın acı kaybı; Hatay Muhabiri İzzet Nazlı, eşi ve 2 çocuğu yıkılan binada can verdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 21:01

Demirören Haber Ajansı Hatay Muhabiri İzzet Nazlı (33), eşi Seda Nazlı (30) ile çocukları Esila (5) ve Ahmet Eren Nazlı (10), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin vurduğu Hatay'da yıkılan evlerinin enkazında yaşamlarını kaybetti.

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5 Ocak'ta saat 16.00’da Hatay'da oynanan Hatayspor- Kasımpaşaspor maçında görev yapan İzzet Nazlı, mesai bitiminde varlıklarıyla her zaman gurur duyduğunu anlattığı eşi Hatay Büyükşehir Belediyesi memurlarından Seda Nazlı ile çocukları Esila ve Ahmet Eren'e koştu. Hatay'ın en eski yerleşim yerlerinden olan merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki 5 katlı Genç Apartmanı'nın 2'inci katındaki dairede oturan İzzet Nazlı ile ailesi, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme uykularında yakalandı. Büyük felakette Nazlı ailesinin de evi yıkıldı. İzzet Nazlı'nın oturduğu evin yıkıldığı haberini alan baba Fecir, anne Fatma, kız kardeşi Rabia Nazlı Tuzsuz, erkek kardeşi Uzman Çavuş Yusuf Nazlı, yıkılan binanın enkazına gelerek, İzzet ve ailesinden gelecek iyi bir haberi umutla bekledi.

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35 SAAT SONRA NAZLI AİLESİNİN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler tarafından depremin ikinci günü yapılan çalışmalar sonucu depremin üzerinden 35 saat geçtikten sonra İzzet Nazlı, eşi Seda ve çocukları Ahmet Eren ile Esila'nın cansız bedenlerine ulaşıldı.

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ÜNİVERSİTEYİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Basın Yayın ve Gazetecilik Bölümü'nü birincilikte bitiren İzzet Nazlı, yerel gazeteler ile Anadolu Ajansı'nın serbest muhabiri olarak çalıştığı Hatay'da 14 Eylül 2020'de DHA ailesine katıldı. Kızkardeşi Rabia Nazlı Tuzsuz'un 'gurme', 'yemek yemeyi sever', 'hırslı', 'güzel kalpli' olarak nitelendirdiği İzzet Nazlı, 2 Şubat'ta Amanos Dağları'na çıkıp, karda çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Yokuş çıkmak zor ama manzara yüksekten seyredilir" şeklinde not düşerek paylaşmıştı. Ayrıca eşi Seda ve çocuklarıyla da kar fotoğrafları paylaşan İzzet Nazlı'nın sosyal medya hesabındaki son fotoğrafı ise çok sevdiği Hatayspor'un Kasımpaşa maçı oldu.

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YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

İzzet Nazlı, eşi Seda ve çocukları Ahmet Eren ile Esila'nın cenazeleri yarın Hatay'da toprağa verilecek.

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DHA KAHRAMANMARAŞ MUHABİRİ KOÇ’UN BABASI VEFAT ETTİ, ANNE ENKAZ ALTINDA

Depremde Demirören Haber Ajansı ailesinden bir başka acıyı da Kahramanmaraş muhabiri Ömer Koç yaşadı. Ömer Koç’un babası Cemal Koç ile annesi Remziye Koç, Deprem sırasında, oturdukları binanın enkazı altında kaldı. Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda baba Cemal Koç’un cansız bedenine ulaşılırken, enkaz altında olan anne Remziye Koç’a ise henüz ulaşılamadı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor.

​VAN DEPREMİNDE DHA MUHABİRLERİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

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Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde DHA Diyarbakır muhabiri Cem Emir ile DHA Van muhabiri Sebahattin Yılmaz da enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti.

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