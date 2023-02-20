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Depremde değil enkaz başında öldü

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#Kahramanmaraş#Mustafa Kalın#Deprem
Depremde değil enkaz başında öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:00

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 58 yaşındaki Mustafa Kalın, dün damadıyla beraber yakınlarının yaşadığı Azerbaycan Bulvarı’ndaki binanına enkazına gitti.

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Bir süre enkaz başında bekledikten sonra damadı arabayı getirmeye gitti. Kalın, o sırada çalışmaları izlemeye devam etti. Kepçe operatörünün enkazdan kaldırdığı molozlar talihsiz adamın başına isabet etti. Mustafa Kalın kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kalın’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kepçe operatörünü emniyete götürdü. Mustafa Kalın’ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine gitti. Acılı aile hayatını kaybeden Kalın için gözyaşlarına boğuldu.

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#Kahramanmaraş#Mustafa Kalın#Deprem

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