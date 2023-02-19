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Depremde değil enkaz başında can verdi

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#Kahramanmaraş#Enkaz#Mustafa Kalın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2023 18:35

Kahramanmaraş’ta enkaz başında çalışmaları izleyen bir adam, kepçenin kaldırdığı molozların çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 58 yaşındaki Mustafa Kalın, damadıyla beraber yakınlarının yaşadığı binanın enkazının başına geldi. Bir süre enkaz başında bekledikten sonra damadı arabayı getirmeye gitti. Kalın, o sırada çalışmaları izlemeye devam etti.

Kepçe operatörünün enkazdan kaldırdığı molozlar talihsiz adamın başına isabet etti. Mustafa Kalın kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kepçe operatörünü emniyete götürdü.

Mustafa Kalın’ın ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldi. Acılı aile hayatını kaybeden Kalın için gözyaşlarına boğuldu.

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Depremde değil enkaz başında can verdi

“KEPÇE VURDUĞUNU SÖYLEDİLER”

Yaşananları anlatan Arif Özer, “Benim 30 yıllık müşterim. Geldi, konuştuk. Ben camiye gittim. Geldim kalabalıktı, damadı çağırdı. Kepçe vurduğunu söylediler. Depremzede değildi. Ebru apartmanında akrabası olduğunu söyledi. Kahramanmaraş’ta oturuyor. Daha önceden tanıyordum. Dün yine buraya gelmişti. 5 ve 10 dakika arasında gitti” ifadelerini kullandı.

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#Kahramanmaraş#Enkaz #Mustafa Kalın

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