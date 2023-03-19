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Depremde can kaybı 49 bin 589 kişi

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#Fuat Oktay#Deprem#Can Kaybı
Depremde can kaybı 49 bin 589 kişi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Oktay, “Sel felaketinde toplam 18 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 3 vatandaşımızın arama çalışmaları sürmektedir” dedi.

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Türkiye Tek Yürek kampanyasının detaylarını da paylaşan Oktay şunları söyledi: “Depremden etkilenen illerimize AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lira olmak üzere toplam 31 milyar lira ödenek gönderildi. Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası yatırılmıştır. 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi toplam 13 milyar 769 milyon 850 bin lira olarak depremzede ailelerimizin hesabına yatırılmıştır. Toplam 3 milyar 926 milyon 355 bin lira taşınma yardımı yapılmıştır.”

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#Fuat Oktay#Deprem#Can Kaybı

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