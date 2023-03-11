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Depremde can kaybı 47 bin 932 kişi

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#Süleyman Soylu#Deprem#Can Kaybı
Depremde can kaybı 47 bin 932 kişi
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlediği toplantıda 42 konteyner kentin altyapısının tamamlandığını belirtti.

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Soylu özetle şöyle konuştu:

“209 konteyner kente toplam 108 bin konteyner yerleştirilecek. Kurulumlar hala devam ediyor. Şu ana kadar 411 bin, AFAD tarafından çadır dağıtıldı, dağıtılmasına devam ediliyor. Bu ayın sonuna kadar da 300 bin çadır dağıtılacak bunlarla birlikte toplam 700 bin rakamına çadır olarak çıkmış olacağız. 47 bin 932 kişinin nüfusta ölüm tescil işlemleri gerçekleştirildi. Bunların 6 bin 265’i yabancı uyruklu vatandaşlar. Şu ana kadar gerek DNA’sı gerek parmak izi alınan ve araştırması yapılan 1619 kişinin de kimliği tespit edilmeye çalışılıyor. Bunun içerisinde afette henüz yakınını bulamayan emniyetimize başvuru sayısı ise 264, bunların içerisinde yetişkin de çocuklar da var. DNA ve parmak izi eşleştirmeleri devam etmektedir.”

 

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#Süleyman Soylu#Deprem#Can Kaybı

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