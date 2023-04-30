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Depremde boşaltılan binalardan hırsızlık yapanlara ‘Karot’ operasyonu

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#Diyarbakır#Deprem#Hırsız
Depremde boşaltılan binalardan hırsızlık yapanlara ‘Karot’ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 09:00

Diyarbakır’da deprem nedeniyle boşaltılan binalardan hırsızlık yapan ve 3’ünün şehir dışından geldiği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı ‘Karot’ operasyonunda 10 kişi yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce deprem nedeniyle boşaltılan binalardan hırsızlık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, 3’ünün şehir dışından geldiği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yüklü miktarda ziynet eşyası ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerden birinin 19 yıl, birinin de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Depremde boşaltılan binalardan hırsızlık yapanlara ‘Karot’ operasyonu

Depremde boşaltılan binalardan hırsızlık yapanlara ‘Karot’ operasyonu

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#Diyarbakır#Deprem#Hırsız

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