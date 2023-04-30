Depremde boşaltılan binalardan hırsızlık yapanlara ‘Karot’ operasyonu

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce deprem nedeniyle boşaltılan binalardan hırsızlık yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada, 3’ünün şehir dışından geldiği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yüklü miktarda ziynet eşyası ele geçirildi. Yapılan araştırmada şüphelilerden birinin 19 yıl, birinin de 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.