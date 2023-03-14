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Depremde bir bölümü yıkılan Habib-i Neccar Camisi, restore edilecek

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#Hatay#Antakya#Habib-İ Neccar Camisi
Depremde bir bölümü yıkılan Habib-i Neccar Camisi, restore edilecek
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 12:51

Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bölümü yıkılan Hatay'daki tarihi Habib-i Neccar Camisi'nin restorasyonu için Konya Büyükşehir Belediyesi yetki aldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Camisi'nin bir bölümü de yıkıldı. Depremin ilk gününden itibaren kentte birçok çalışma yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, caminin restorasyonunu da üstlendi.

Restorasyon kararı için Belediye Meclisi'nden yetki alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Hatay-Konya kardeşliğini taçlandırmak adına Vakıflar Genel Müdürlüğü'müz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde; Habib-i Neccar Camisi'ni yapma konusunda bir uzlaşıya vardık. Kültürel mirasımız Habib-i Neccar Camisi'ni Konya olarak restore etmek istiyoruz. Hayırlı haberi, tüm dünyaya vermek için heyecan duyuyorum. Ecdadın emanetine hep birlikte sahip çıkacağız. Allah'ın izniyle bu da Konya'ya nasip olacak" dedi.

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Söz konusu caminin tarihi olduğunu hatırlatan Altay, "Meclisimizden yetki alıp, gerekli protokolleri yaparak bir an önce rölevesine başlamayı istiyoruz. Habib-i Neccar Camisi'ni ayağa kaldırarak ilelebet insanlığa, Müslümanlara hizmet etmesi için çaba sarf edeceğimizi tüm Konya halkına ilan etmiş olalım. Bunu üstlendik ama tüm Konya'nın bir tuğla bile olsa katkıda bulunmasını arzu ediyorum. Çünkü bu bir şereftir. 638 yılında yapılmış bir caminin restore edilip ayakta kalmasına katkı sağlamak her zaman nasip olmaz. Bu şerefi de hep birlikte paylaşmayı arzu ediyorum" diye konuştu.

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#Hatay#Antakya#Habib-İ Neccar Camisi

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