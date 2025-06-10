Depremde bir bacağını kaybetti! Hayalini gerçekleştirmek istiyor

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Hatay’ın İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde oturan Özüakınacı ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evlerinde yakalandı. Baba Kenan (51) ile çocuklar Kuzey (4) ve Kaan Tuna'nın (8) kurtulduğu enkazdan 3 gün sonra yaralı kurtarılan anne Hüsne Özükınacı, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Özükınacı’nın enkazda sıkışan sağ bacağı diz altından ampute edildi. Engelli hale gelen Hüsne Özükınacı ve ailesi, depremin ardından İskenderun Teknik Üniversitesi yerleşkesindeki İGSAŞ Yaşam Kent'teki konteynere taşındı.

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21 metrekarelik konteynerde yaşayan Hüsne Özükınacı, "Ev almak için biriktirdiğimiz 150 bin lirayı bulaşık makinesinin arka kısmında saklıyordum. Kredi de çekip ev alacaktık. Depremle birlikte hem sağ bacağımı hem de ev hayalimizi kaybettim. Tüm birikimimizi kaybettiğimiz gibi kiraya çıkacak gelirimiz de yok" dedi.

Devletten aldıkları yardımla geçinmeye çalıştığını ifade eden Özükınacı, "Şu anda engelli maaşım var. Hayata tutunmaya çalışıyoruz. Çocuklar küçük, biraz zor ama şükürler olsun. Burası, evle kıyaslanamaz. Zaten kirada yaşıyordum, şu anda kirayı ödeyip ev tutmak imkansız. O yüzden, çıkmayı düşünmüyoruz. Yaşamıma burada devam etmek istiyorum. Allah'a dua ediyorum, kafamı sokacak bir evim olsun. En büyük hayalim, inşallah gerçek olur. Çocuklarımla yuvamızda yaşamaya devam ederiz" diye konuştu.