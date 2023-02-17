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Depremde Arsuz'da deniz kıyısındaki otel de enkaza döndü

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#Hatay#Arsuz#Deprem
Depremde Arsuzda deniz kıyısındaki otel de enkaza döndü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 17:51

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde deniz turizmiyle ünlü Hatay'ın Arsuz ilçesinde 140 yatak kapasiteli Arsuz Oteli de yıkıldı. Otelin, kış sezonu olması nedeniyle müşteri kabul etmediği, bu nedenle depremde boş olduğu bildirildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde 140 yatak kapasiteli deniz manzaralı Arsuz Oteli de yıkıldı. Otel yetkilileri, kış mevsiminde sezonun kapalı olmasından dolayı müşteri kabul etmediklerini, bu nedenle deprem sırasında boş olduğunu söyledi.

Depremde Arsuzda deniz kıyısındaki otel de enkaza döndü

Depremde otelde bulunan, Otel sahibinin yakınlarından 2 kişinin hayatını kaybettiği, çalışanlardan 2 kişinin de enkazdan sağ çıkarıldığını belirtti.

İlçede 2 otelin daha depremde büyük hasar aldığı kaydedildi.

Depremde Arsuzda deniz kıyısındaki otel de enkaza döndü

Depremde Arsuzda deniz kıyısındaki otel de enkaza döndü

 

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#Hatay#Arsuz#Deprem

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