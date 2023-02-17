Depremde Arsuz'da deniz kıyısındaki otel de enkaza döndü

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Arsuz ilçesinde 140 yatak kapasiteli deniz manzaralı Arsuz Oteli de yıkıldı. Otel yetkilileri, kış mevsiminde sezonun kapalı olmasından dolayı müşteri kabul etmediklerini, bu nedenle deprem sırasında boş olduğunu söyledi.

Depremde otelde bulunan, Otel sahibinin yakınlarından 2 kişinin hayatını kaybettiği, çalışanlardan 2 kişinin de enkazdan sağ çıkarıldığını belirtti.

İlçede 2 otelin daha depremde büyük hasar aldığı kaydedildi.