Depremde anne ve babasını kaybeden çocuklara yengeleri annelik yapıyor

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkım Hatay'da olmuş ve yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin yok ettiği Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'nde yaşayan 39 yaşındaki Tarık Dayaklı ile 38 yaşındaki Meyyada Dayaklı çifti, 5 kız çocuğuyla birlikte aynı dairede depreme yakalandı. Asrın felaketinde Dayaklı çifti hayatlarını kaybederken 5 kız çocuğu depremden sağ kurtulmayı başardı. Anne ve babalarını kaybeden 5 kız çocuğuna yengeleri olan 42 yaşındaki Dilber Dayaklı ve eşi sahip çıktı. Depremden önce kız çocuğu olmayan ve 4 erkek evladı olan Dayaklı, asrın felaketiyle birlikte 9 çocuğa annelik yapmaya başladı. Her zaman bir kız çocuğunun olmasını istediğini dile getiren vefakar anne, eltisi ve kayınbiraderinin 5 kız evladını sahiplenmesiyle adeta kız çocuğu hasretini giderdi. Depremden önce Anneler Günü’nü 4 evladıyla kutlayan Dayaklı, eşinin yeğenlerine olan davranışı ve samimiyetiyle takdir topluyor. Çocuklar ise yengelerine ‘anne’ diye hitap ederek adeta yürekleri ısıtıyorlar.

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“BENİM ŞUAN 5 KIZ, 4 ERKEK OLMAK ÜZERE 9 ÇOCUĞUM VAR”

Depremden sonra eltisi ve kayınbiraderinin çocuklarına sahip çıkan fedakar anne Dilber Dayaklı, "Depremde eltimi ve kayınbiraderimi kaybettim. Depremde birçok kişiyi kaybettik ama en yakınım eltim ve kayınbiraderimdi. Onlardan geriye kalan 5 çocuk var ve onları sahiplendik. Benim şuan 5 kız, 4 erkek olmak üzere 9 çocuğum var. Önceden kız çocuğum yoktu ama hep isterdim ve Rabbim böyle nasip etti. Allah bizlere ömürler versin. Onlara daha iyi bir gelecek verelim. Hepsi okula gidip geliyor. Hepsini okula götürüp getirmek zahmetli oluyor. Ben her şeyleriyle ilgileniyorum. Neredeyse bütün çocuklarım aynı yaştalar" dedi.

"İKİ HAFTADIR BANA ANNE DİYE SESLENİYORLAR"

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5 kız çocuğuyla birlikte yaralarını sardığını ifade eden fedakar anne Dilber Dayaklı, çocukların kendisine ‘anne’ dediklerini belirterek "Onlarla çok mutluyum. Onlarla yaramı sarıyorum. Depremden sonra benimde annem hastalığa yakalandı ve kaybettim. Onları çok iyi anlıyorum. Ben 42 yaşındayım. Bu kadar acı çekiyorum. Onlarınki daha fazladır. Ben anaç bir kadınım. Biz hep böyleyiz, hiç ayrılamıyoruz. Bütün gün böyleyiz. Bana anne demeyi iki haftadır söylemek istiyorlardı. İki haftadır bana anne diye sesleniyorlar. Bazen yenge bazen de anne demek istiyorlar. Nasıl istiyorlarsa öyle hitap etsinler. Benim için fark etmiyor" şeklinde konuştu.

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"YENGEM BİZİM ANNEMİZ GİBİ OLDU"

Yengesinin kendilerine çok iyi baktığını dile getiren Lana Dayaklı, "Yengem ve amcamla birlikte yaşıyoruz. Günlerimiz iyi geçiyor. Onlar çok iyi biriler. Yengem bizim annemiz gibi oldu. Onları çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.