Depremde ailesini kaybetmişti... Müteahhit ve mühendisin tahliyesine tepki

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6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli ilk depremde hasar gören, ikinci depremde de ön tarafı yıkılan, Adana'nın merkez Çukururova ilçesindeki Mete Apartmanı'nın enkazında 12 kişi hayatını kaybetti. Depremlerin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yıkılan binaların yapımında sorumluluğu olanlar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Mete Apartmanı’nın müteahhidi Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



'APARTMANI YAPTIĞIMIZDA ADANA’NIN DEPREM KUŞAĞI FARKLIYDI'



Olayla ilgili davanın ilk duruşması 21 Temmuz’da Adana 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanıklar Mete ve Tuğran’ın yanı sıra enkazda yakınlarını kaybeden mağdurlar katıldı. Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda binanın karot örneğinin deprem dayanıklılık testini geçmediği ve deprem mevzuatına uygun yapılmadığı belirtildi. Savunmasında ailesiyle birlikte 2016’dan beri Mete Apartmanı’nda oturduklarını söyleyen Muzaffer Mete, "İnşaatın yapımına 1997’de başladık. Gerekli fen ve teknik kuralları uygulayarak binayı inşa ettik. Ben müteahhit olarak üzerime düşen yükümlülükleri yerine getirdim. O zaman Adana üçüncü deprem kuşağındaydı, sonrasında ikinci, ardından ise birinci deprem kuşağına alınmış. Biz apartmanı yaptığımızda Adana'nın deprem kuşağı farklıydı" ifadeleri kullandı.

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Diğer sanık inşaat mühendisi Atilla Tuğran ise savunmasında binanın ön tarafında daha önceden kolon kesildiğini öne sürerek, "Kitapçının bulunduğu kısım göçmüş, diğer kısımlar ayakta kalmıştır. Kolon kesildiğine dair dosyada delil ve fotoğraflar bulunmaktadır. Hal bu olmasına rağmen bu hususta hiçbir inceleme yapılmamıştır. Binanın kolon kesilmeyen bölümü yıkılmamış ayakta kalmıştır. Bilirkişi raporu bu incelememekle birlikte Adalet Bakanlığı Bilirkişi kılavuz kitabında belirtilen usul ve esaslara aykırı şekilde rapor düzenlenmiş, bilirkişi heyeti usule uygun oluşturulmamıştır" dedi.Mahkeme heyeti ifadelerin ardından her iki sanığın da adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine ve davanın sonraki duruşmasının 28 Eylül’de görülmesine karar verdi.