Depremde ailesini kaybeden avukattan tahliye isyanı

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6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli ilk depremde hasar gören, ikinci depremde de ön tarafı yıkılan, Adana’nın merkez Çukururova ilçesindeki Mete Apartmanı’nın enkazında 12 kişi hayatını kaybetti. Depremlerin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yıkılan binaların yapımında sorumluluğu olanlar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Mete Apartmanı’nın müteahhidi Muzaffer Mete ve inşaat mühendisi Atilla Tuğran tutuklandı. Ancak 2 isim de olayla ilgili davanın 21 Temmuz’da görülen ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

‘SORUMLULAR CEZASINI ÇEKSİN’

Mete Apartmanı’nın enkazında annesi Filiz(56), babası Ramazan Çitken (64), anneannesi Seher Uğurlar (77) ve dedesi Mehmet Uğurlar’ı (91) kaybeden avukat Meltem Çitken (28), anne ve babasının ilk deprem sonrası apartmanda yaşayan dedesi ve anneannesini evden tahliye etmek için binaya girdiklerini, o sırada ikinci depremin yaşandığını belirterek tahliyelere tepki gösterdi: “Haberi aldıktan 15 dakika sonrasında enkazdaydım. Binanın yarısı yıkılmış, diğer yarısı ayakta duruyordu. Cenazelerimize 6’ncı günün sonunda ulaştık. Apartmanda hayatını kaybeden 12 kişi sadece bir sayıdan ibaret değil, onlar bizim canımız. Bu dava, başta Kahramanmaraş depremin yaşandığı illerdeki davalara da emsal teşkil ediyor. Ancak ilk celsede, tahliye kararı verildi. Adalete güveniyoruz. Umarım sorumlular cezasını çeker. Tarif edilemez acılar yaşıyoruz. Tahliyelere itiraz edeceğiz.”