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Depremde ağır hasar görmüşlerdi... Malatya'daki 11 bloktan 2'si patlatılarak yıkıldı

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#Kahramanmaraş#Malatya#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 20:09

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da, ağır hasar gören kentin en yüksek binası olarak bilinen 11 bloklu 'Yeşil Evler'in' 2'si, 500 kilogram dinamit ile patlatılarak yıkıldı. Yeşil Evler'in geriye kalan 9 bloğu 15 Eylül'de 2.5 ton dinamit kullanılıp, patlatılarak yıkılacak.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Yaşanan depremlerde Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan 75 dönüm bir alan üzerine 1995 yılında inşa edilen 11 bloktan oluşan yaklaşık 700 dairenin bulunduğu 15 kat yükseklikteki 'Yeşil Evler' dinamitle patlatılarak yıkılmaya başlandı.

Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirildi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Binaların yıkımı için 500 kilogram dinamitin kullanıldığı belirtildi. Başarılı bir şekilde 2 bloğunun yıkımı gerçekleşirken, Yeşil Evler'in geriye kalan 9 bloğu 15 Eylül'de 2.5 ton dinamit kullanılıp, patlatılarak yıkılacak.

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#Kahramanmaraş#Malatya#Deprem

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