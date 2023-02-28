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Depremde 8 yakınını kaybetti! "Kıyamet kopuyor zannettim"

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#Deprem#Hatay#Malatya
Depremde 8 yakınını kaybetti Kıyamet kopuyor zannettim
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 11:29

Adıyaman’ın Musalla Mahallesi’nde, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7'lik depremde 8 yakınını kaybeden Serkan Elverir, "O an kıyametin koptuğunu zannettim" dedi.

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Adıyaman’ın Musalla Mahallesi’nde ikamet eden 2 çocuk babası Serkan Elverir, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depreme, 3’üncü katta uyuduğu sırada yakalandı. Depremde halasını, halasının eşini, teyzesini ve teyzesinin çocukları olmak üzere 8 yakınını kaybeden Elverir, eşinin kendisini uyarması ve gelen çığlıklarla uyandığını belirterek, "Sersem halimle ne yapacağımı bilemedim ve çatıya çıktım, o an insanların bağrışmaları ve depremin uğultusunu duyduğumda kıyametin koptuğunu zan ettim” dedi. Depreme yakalanma anını İHA muhabirine anlatan Serkan Elverir, "Eşimin beni uyandırmasıyla birlikte uyandım, o an ne yapacağımızı ne edeceğimizi bilemdik. Kendimizi zor dışarı attık. Dışarı çıkana kadar duvarlara çarpa çarpa, üzerimize düşen eşyalardan kurtularak dışarı attık kendimizi” dedi.

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"SANKİ KIYAMET KOPUYORDU"

Yıkılan binaların sesi ve insanların çığlıklarını duyduğunda kıyamet koptuğunu zannettiğini’ söyleyen Elverir, "Her yerde yıkılan binalar, insanların çığlıkları, insanların çaresiz olarak bilmeden bir yerlere koşuşturması, enkaz altında kalanların çığlıkları. İşte tüm bunlara şahit olduğumda bu kıyamettir dedim kendi kendime” diye konuştu. Çaresiz bir şekilde eşi ve 2 çocuğuyla elbisesiz ve ayakkabısız bir barakaya sığındıklarını söyleyen Serkan Elverir, "O gün de yağmur ve hava buz gibiydi, çocukların ayaklarında ayakkabıları yoktu, elbiseleri yoktu, hava aydınlana kadar soğuk havada o barakada kaldık. Hava aydınlandığında, yıkılan binaları ve enkaz altında kalan insanları gördüğümde gerçekten kıyamet kopmuş gibiydi” dedi.

8 YAKININI KAYBETTİ

Depremde yakınlarından 8 kişiyi kaybettiğini belirten Elverir, "Depremde çok şükür bize bir şey olmadı, evimiz ağır hasarlı ama yakınlarımdan 8 kişiyi kaybettim. Halam, eniştem, teyzem, teyzemin çocuklarının acı haberini aldım. Komşularımdan da 2 kişiyi kaybettim. Enkazdan halam ve eniştemin cansız bedenleri 4’üncü gün çıkarıldı, teyzem ve teyze çocuklarım da 2’inci gün çıkarıldılar" şeklinde konuştu.

SİVEREKLİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

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Depremden sonra Sivereklilerin Adıyaman’a çok yardım ettiklerini ve minnettar olduklarını söyleyen Serkan Elverir, "Depremden sonra zaten Adıyaman’da kalınacak yer yoktu. Kaynım Siverek’te oturuyordu, çocukları Siverek’e getirdim, ben kentim yine Adıyaman’a giderek yardım çalışmalarına katıldım. Sağ olsun Siverek halkıda baya bir yardımcı oldu. Adıyaman’a ilk yardıma gelenlerden biri de Sivereklilerdi. Allah razı olsun Siverek halkından. Bizde ailede Siverek’e bağlı Azıklı köyünde kalıyoruz, kayınlarımda kalıyoruz ve onların yardımıyla geçiniyoruz, bizim hiçbir şeyimiz kalmadı. Burada da çadırda kalıyoruz, korkudan evlere giremiyoruz, çünkü deprem ve sarsıntılar daha devam ediyor, hatta buradayken sabahta bir deprem oldu” dedi.

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#Deprem#Hatay#Malatya

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