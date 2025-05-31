Depremde 44 kişinin öldüğü Said Bey Sitesi'ne ilişkin davanın sanıklarının yargılanması sürdü

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Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hasan Çam, tutuksuz sanıklar M.K., H.İ.U., H.Y., S.B. ve A.Ö. ile müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan M.Y. ve Y.K. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuklu sanık Hasan Çam, savunmasında, bilirkişi raporlarındaki bazı bulguların hatalı olduğunu ileri sürdü.

Sanıklardan M.Y., yapı denetim firmasında yardımcı kontrolör olarak görevlendirildiğini dile getirerek, "Tecrübesiz olmam nedeniyle sahaya gitmeyeceğim şekilde, yarım maaşla anlaştım. Tecrübeli kişilerin sahaya gideceği söylendi. Son iki bilirkişi raporunda şahsıma yönelik herhangi bir değerlendirme yer almamaktadır." ifadesini kullandı.

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A.Ö. ise sadece iki kamu görevlisinin yargılanmasının yetersiz olduğunu ifade ederek, "Ruhsat süreci birçok birimin sorumluluğundadır. Bina mahallini denetleme görevimiz bulunmamaktadır. Bilirkişi raporlarında tutarsızlıklar vardır. Biz görevimizi mevzuata uygun şekilde yerine getirdik." dedi.

Diğer tutuksuz sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar, 2 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.