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Depremde 25 akrabası hayatını kaybetti! Kahtalı Mıçe: Allah bir daha böyle tufan vermesin... Çok acı gördük

Güncelleme Tarihi:

#Adıyaman#Deprem#Kahtalı Mıçe
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 11:26

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da yaşayan 25 akrabasını kaybeden Kahtalı Mıçe adıyla bilinen Mustafa Aslan CNN TÜRK'e yaptığı açıklamada, "Allah yardım etsin. Allah bir daha böyle tufan vermesin. Çok can kaybımız oldu." dedi. Kahtalı Mıçe, "Ben gitmedim, gitmem. Ben buradayım içimden buradan gitmek gelmiyor. Çok acı gördük" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adıyaman'da yaşayan Kahtalı Mıçe adıyla bilinen Mustafa Aslan, 25 akrabasını kaybetti. "Yaşadığıma sevinemiyorum" diyen Kahtalı Mıçe, CNN TÜRK'ten Samet Güner'e konuştu.

"ALLAH BİR DAHA BÖYLE TUFAN VERMESİN"

Kahtalı Mıçe, "Akrabalarımız Adıyaman'da oturuyorlardı. Orada kaybettik. O gece evde tek başımaydım. Bize bir şey olmadı. Deprem durdu, yeğenimle aşağıya indik. Abimin oğlu geldi onların eve gittik. Allah yardım etsin. Allah bir daha böyle tufan vermesin. Çok can kaybımız oldu." dedi.

Depremde 25 akrabası hayatını kaybetti Kahtalı Mıçe: Allah bir daha böyle tufan vermesin... Çok acı gördük

"ÇOK ACI GÖRDÜK"

Kahtalı Mıçe, "Deprem olan bölgelerde hepsi bizim insanlarımız. 25 kişiyi kaybettik. Çoğunu Adıyaman'da defnettik. Burada çok insanlar da Adıyaman'ın dışına gitti. Ben gitmedim, gitmem. Ben buradayım içimden buradan gitmek gelmiyor. Çok acı gördük. Her yerden arıyorlar gel diye ama ben gitmiyorum. Ben lavaboya gidecektim sallandı. Kapının eşiğinde oturdum bir yere kımıldamadım. Allah'tan bize bir şey olmadı. Bir sürü insan öldüğü için çok üzülüyorum.

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"BİRBİRİMİZE SAHİP ÇIKALIM ÜLKE OLARAK"

Kahtalı Mıçe, "Ben geçen gün yetimhaneye gittim, dönüşte psikolojim bozuldu. Bu kadar yardımlar geliyor, yardım gönderenlerin hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Kime telefon açıyorsan ya 5 kişi öldü ya 10 kişi öldü, ailece tanıyorum hepsini gel de üzülme. Birbirimize sahip çıkalım ülke olarak. Ben 99 depremini de yaşadım İstanbul'da ama böyle bir şey olmadı. Üzüntümüz sonsuz inşallah böyle bir şey bir daha olmaz. Yardım gönderene, yardımcı olana çok teşekkür ediyorum. Sanatçı dostlarım aradılar, arayanlara teşekkür ediyorum. Belki de çok arayıp ulaşamayanlar vardır onlara da teşekkür ediyorum. Ölenlerin hepsi bizim insanımız." ifadelerini kullandı.

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#Adıyaman#Deprem#Kahtalı Mıçe

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