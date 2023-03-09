Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Depremde 17 yakınını kaybetti! Enkazdan 50 saat sonra böyle kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#KAHRAMANMARAŞ#Hatay#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 11:04

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Murat Pancar'ın (46) yaşadığı 7 katlı bina çöktü. Pancar, eşi ve 2 kızı çöken binanın altında kaldı. Depremden 50 saat sonra, enkazı elleriyle kazarak kurtulan Pancar, "04.17'de deprem beni tavana vurdu, koltukların arasına düştüm. 50 saat kurtarılmayı bekledim. Ben çıktıktan 3 saat sonra ailemi de çıkardık. Binada 17 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Haberin Devamı

Pazarcık’ta 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Murat Pancar ve ailesinin yaşadığı Dulkadiroğlu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Buse Apartmanı yıkıldı. Murat Pancar ile eşi Birgül (40), kızları Mislina (20) ve Melike Pancar (19) enkaz altında kaldı. Murat Pancar, enkazda hava boşluğu bulup, depremin 50'nci saatinde kendi imkanlarıyla sağ çıktı, daha sonra da eşi ve 2 kızını yaralı kurtarıldı.

Gözden Kaçmasın

İşini yapan ‘aktif’ mühendise dayakİşini yapan ‘aktif’ mühendise dayakHaberi görüntüle

Yaşadığı süreci anlatan Murat Pancar, "Gece saat 03.30 da kalkıp mutfağa gittim. Ekmek arası bir şeyler yedim. Balkona çıktım. 04.17'de deprem beni tavana vurdu. Deprem beni tavana vurunca koltukların arasına düştüm. Orada 50 saat kurtarılmayı bekledim. Enkazın arasından hava boşluğu buldum. Orada Allah'a yalvardım.

Depremde 17 yakınını kaybetti Enkazdan 50 saat sonra böyle kurtuldu

Haberin Devamı

Enkazdan kendi imkanlarımla çıktım. Duvara vurunca bir boşluk oluştu. Ellerimle kazarak çıktım. Baktım ki herkes bağırıyor. 'Kurtarın, imdat' diye sesler vardı. Enkaz altında ailem de vardı. Bağırdım, çağırdım. Birileri ellerinde hiltiyle geldi. Ailemi banyo tarafından çıkardık. Ben çıktıktan 3 saat sonra ekiplerin yardımıyla ailemi de çıkardık" diye konuştu.

Gözden Kaçmasın

1.5 milyon konut nereye taşınacak Bakan Kurum İstanbuldaki dönüşümü rezerv alanı anlatarak paylaştı1.5 milyon konut nereye taşınacak? Bakan Kurum İstanbul'daki dönüşümü rezerv alanı anlatarak paylaştıHaberi görüntüle

'17 YAKINIMI KAYBETTİM'

Zor dönemden geçtiklerini belirten Pancar, "Bir kızımın kolu kırık. Diğer kızım ve eşimin sağlık durumu iyi. Kızımın hastanede tedavisi sürüyor.

Depremde 17 yakınını kaybetti Enkazdan 50 saat sonra böyle kurtuldu

Yaşadığım binada 17 kişi hayatını kaybetti. Kurtulduktan sonra gönüllü olarak arkadaşlara yardım ettim. Ben enkaz altında olduğum sırada bakan gelmiş. Allah'a şükür çıktım. Vücudumda izler var. O anki ortam felaketti. Ben, 'gittik' dedim. Şu anda su sıkıntımız birinci planda. Arabada kalıyorum. Üzerimdekileri AFAD verdi.

Depremde 17 yakınını kaybetti Enkazdan 50 saat sonra böyle kurtuldu

Haberin Devamı

Lütfen Kahramanmaraş'ımıza sahip çıkılsın. Su, ayakkabı, giyecek, çadır gerekiyor. Depremde 17 yakınımı kaybettim. Yeğenim, amcalarım ve halam, hepsini kaybettik. Allah inşallah bir daha göstermez. Bu deprem değil, asrın felaketiydi" ifadelerini kullandı.

Depremde 17 yakınını kaybetti Enkazdan 50 saat sonra böyle kurtuldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#KAHRAMANMARAŞ#Hatay#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Bursadaki deprem hatırlattı ‘Marmaranın güneyinde Ege’ye doğru uzanan çok sayıda fay bulunuyor’

Bursa'daki deprem hatırlattı! ‘Marmara'nın güneyinde Ege’ye doğru uzanan çok sayıda fay bulunuyor’

#Deprem
Olası bir büyük depremde kaos ve yağma nasıl önlenir

Olası bir büyük depremde kaos ve yağma nasıl önlenir

#Olası İstanbul Depremi
Bu kareden sadece İlayda hayatta

Bu kareden sadece İlayda hayatta

#Osmaniye