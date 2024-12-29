Depremde 130 kişi hayatını kaybetmişti: Sitenin davasında 3’üncü rapor bekleniyor

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Karamanlı Mahallesi’nde depremde 130 kişi öldüğü, 18 kişinin de yaralan 4 bloklu Çuhadar Sitesi’nin yıkılmasına ilişkin açılan dava, Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Çuhadar Sitesi Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı firari Enes Köksalmış (57), yönetim kurulu üyesi Fatih Karakale (66) ve statik proje müellifi Sıtkı Okumuş’un (56) ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapsinin istendiği davanın son duruşmasında dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesine karar verildi.

Davanın avukatlarından Hanifi Emre Bozok, karar gereği dosyanın Sakarya Üniversitesi’ne gönderildiğini ve gelecek raporun mahkemenin vereceği kararda önemli olacağını söyledi. Dava sürecini ve daha önce alınan 2 bilirkişi raporunu değerlendiren Bozok, davada şu an tutuklu olmadığını ve 22 Mart 2023’te hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Köksalmış’ın ise henüz yakalanmadığını belirterek, “6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde 4 bloktan oluşan Çuhadar Sitesi, 30 saniyede yerle bir olmuştur. Bu yıkım neticesinde 130 kişi vefat edip 18 kişi yaralanmıştır. Bu olayda dosya sanıklarından herhangi biri şu anda tutuklu olmamakla birlikte binanın yapımında faaliyet gösteren yapı kooperatifi başkanı Enes Köksalmış şu anda halen firaridir. Yakalama kararı, hakkında devam etmektedir. Diğer sanıklar tahliye olmuştur. Dosyada tutuklu sanık kalmamıştır” dedi.

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‘EV YERİNE MEZAR ALDIKLARINI DEPREMDE ÖĞRENDİLER’

Gerek soruşturma gerekse de dava aşamasında alınan bilirkişi raporlarından sitenin projelendirilmesi ve inşası sırasında ilgili yönetmeliklere aykırı birçok hususun tespit edildiğini kaydeden Avukat Bozok, şunları söyledi:

“Binanın yapımında, temelinden çatısına kadar donatı eksikliği, demir eksikliği, malzeme kalitesizliği, malzeme yetersizliğinden dolayı yıkılmış bir binadır. Bahsetmiş olduğumuz bu sitede ev alan vatandaşlar bir yuva kurmak hayaliyle hareket etmiş olsa da halbuki kendilerine bir mezar satın aldıklarını 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremde öğrenmişlerdir. Gerek soruşturma aşamasında alınan Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki rapor gerek kovuşturma aşamasında alınan Denizli Üniversitesi'ndeki raporlarda mevcut binanın yapı kalitesizliğinden, donatı yetersizliğinden, malzeme kalitesizliğinden ve statik projesindeki hatalardan dolayı binanın ayıplı yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak buna rağmen Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tekrardan dosyayı bilirkişiye tevdi etmiştir. Şu anda ilgili dosya Sakarya Üniversitesi'ndedir, dosyanın dönüşü beklenmektedir. Bu gelecek rapor, yargılamanın ilerleyişi aşamasında mahkemeyi karar ulaştıracak.”