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Deprem yardımlarını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye personeli açığa alındı

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#Edirne#Polis#Afad
Deprem yardımlarını çaldıkları iddiasıyla 4 belediye personeli açığa alındı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 12:09

EDİRNE'de depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini çaldığı iddia edilen, Keşan Belediyesi'nden 4 kadın personel açığa alınırken, haklarında soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş merkezli 10 ilin etkilendiği depremlerin ardından binlerce kişiye ulaştırılmak üzere Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi'nce yardım kampanyası başlatıldı. Belediyenin çağrısı sonrası halk, elektrikli ısıtıcı, bot, atkı, bere, battaniye, çocuk maması, termal içlik, uyku tulumu, tüplü ısıtıcı, kazak, kışlık kıyafet, çorap ve çocuk bezi gibi ihtiyaçları Keşan Lisesi Kapalı Spor Salonu'na getirdi. Tasnif için görevlendirilen Keşan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden 4 kadın personel, iddiaya göre, bazı yardım malzemelerini çalarak evlerine götürdü. Olayın ortaya çıkmasının ardından 4 kişi, açığa alınırken, haklarında soruşturma başlatıldı.

'BU İŞİN AFFI YOK'

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Şu anda soruşturma aşamasındayız. Soruşturma doğrultusunda iş akitleri feshedilecek. Yarına kadar savunmaları istendi. Pazartesi günü de disiplin kurulu toplanacak. Olay gerçek ise derhal işlerine son verilecek. Bu işin affı yok. Böyle bir şeyi kimse affedemez. 539 çalışan personelimin hepsi yüreğini koymalı. O 4 kişi, bizim elemanımız olamaz. Bunu kabul edemiyoruz. İddialar ve tespitler var. Yapıldı gibi anlıyorum. Bilgiler bu yönde. Savcılığa da suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

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#Edirne#Polis#Afad

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