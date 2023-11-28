Deprem uzmanlarından deprem hazırlığı için çağrı:  ‘İstanbul’da deprem planı olan seçilsin’

Haberin Devamı

Yerel seçimler 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. Yaklaşan seçimler öncesi partilerin İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde aday belirleme hazırlıkları devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen deprem ve afet uzmanları İstanbul’da beklenen depreme ilişkin adaylara uyarılarda bulunarak oy verecek vatandaşların bilinçli olmasının önemine vurgu yaptı.

DİRENÇLİ KENTLERE SAHİP OLMALIYIZ

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Naci Görür “Geleceğimiz için yapmamız gereken deprem dirençli kentlere sahip olmalıyız. Bugün olmazsa yarın ya da öbür gün 7’nin üzerinde büyük bir deprem olur, kendi insanımız ölür. Siyasetçiyi deprem dirençli yaşam alanlarında yaşamamız için yatırıma ikna etmemiz lazım. Vatandaşın elinden çok şey gelir, çünkü oy veriyor. Deprem siyaset üstü bir meseledir Hangi partiyi istiyorsa bağrına bassın ama adayın yaşadığı yeri deprem dirençli yapacak planı, programı, fikri olsun” dedi.

Haberin Devamı

BÜTÜN ADAYLARIN AYNI FİKİRDE OLMASI LAZIM

İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Cenk Yaltırak ise “Beklenen deprem sadece İstanbul’un değil Marmara Bölgesi’nin bir sorunudur. İstanbul’da olacak bir deprem bütün seçmenleri etkileyecek. O nedenle siyasi görüş, ekonomik seviye ayırt etmeyecek. Bütün adayların aynı fikirde olması lazım, farklı fikirde olmaları beklenemez” ifadelerini kullandı.

SEÇİLECEK ADAY AFET YÖNETİMİNİ BİLMELİDİR

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği’nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da “İstanbul’a seçilecek belediye başkanı yeşil şehir seven, doğa, iklim ve insan dostu olmalıdır. Ranttan çok toplumun refahı üzerine kafa yormalıdır. İstanbul’u depreme hazırlayacak vizyon olmazsa, biz bir kat atarız, belediye başkanı bize göz yumar ama tonlarca betonun altında kalır ölürüz. Belediye başkanı bir şey demezse dere yatağında bina yaparız, bodrum katı satar para kazanırız ama birileri gelir orada oturur, bir gece yağmur yağar insanlar boğularak ölür” şeklinde konuştu.

1600 YILLIK KİLİSEYE DEPREM RESTORASYONU

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 1600 yıllık Saint George Kilisesi, ağır hasar gördü. Sanat merkezi olarak kullanılan kilisenin tekrar eski günlerine dönmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü restorasyon çalışmalarına başlattı.

Haberin Devamı

Çalışmaların bir yılda bitirilmesinin hedeflendiğini belirten Diyarbakır Müze Müdürü Müjdat Gizligöl, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önem verdiği en önemli yapılardan biri, inşallah bittiğinde çok güzel olacak ve güzel sanatsal etkinlikler yapılacak” dedi.