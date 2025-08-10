Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal uyardı: Daha büyük deprem olabilir

Haberin Devamı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündedeprem meydana geldi. Deprem bir çok ilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. 6.1 büyüklüğünde meydana gelen depremi CNN Türk'e Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal değerlendirdi. Deprem artçı mı öncü mü? Bölgede depremler devam edecek mi? Pampal, vatandaşları uyararak "Bundan daha büyük deprem olabilir ancak çok güçlü değil." dedi.

DEPREM NE ANLATIYOR?

Beklenen bir deprem olduğunu belirten Pampal, şunları söyledi: "Bu deprem zaten bekleniyordu. Son aylarda Sındırgı civarında 4-5 büyüklüğünde depremler meydana geliyordu. Bu, Simav Fayı’nın baş ucunda yer alan bir bölge. Sındırgı’dan doğuya doğru gidildiğinde 1970’te büyük yıkıma ve can kaybına yol açan Gediz Depremi’nin olduğu alan bulunuyor. Söz konusu fayın hemen yakın kuzeyinde, bu fayla ilişkili başka tarihi faylar da mevcut."

Haberin Devamı

"CİDDİ BİR ZONUN PARÇASI"

"Bu fay zonu, Batı Anadolu’dan İç Anadolu’ya doğru devam ediyor. Simav Fayı, Afyon–Akşehir–Gıraverdi üzerinden ilerleyerek Konya–Karaman yönüne uzanan ciddi bir zonun parçasıdır." diyen Pampal, "Bölgenin hemen batısında ise kuzeydoğu–güneybatı doğrultusunda, doğrultu atımlı (strike-slip) faylar bulunur. Yani bölgede hem doğrultu atımlı hem de normal karakterli faylar vardır. Sındırgı’dan başlayıp Simav üzerinden Afyon–Akşehir–Gıraverdi hattına kadar uzanan bu fay sistemi, tarih boyunca birçok deprem üretmiştir." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZIN UYARILARI DİKKATE ALMASINDA BÜYÜK FAYDA VAR"

"Nitekim bugün depremin merkez üssü olan bölgede, 6.1 büyüklüğündeki ana depremden yaklaşık bir saat önce 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Hemen ardından da 6.1 büyüklüğünde ana deprem meydana geldi." ifadelerini kullanan Pampal, şu ifadeleri kullandı:

"Artçı sarsıntılar elbette olacaktır. 6.1 büyüklüğü, bölge şartları dikkate alındığında yıkıcı etkiye sahiptir. İlgili kurumlar (AFAD, bakanlık ekipleri vb.) hızla bölgede çalışmaya başlamıştır. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasında büyük fayda vardır."

Haberin Devamı

"Deprem 11 kilometre derinlikte gerçekleşti" diyen Pampal, "Bu da onun sığ bir deprem olduğunu gösterir; sığ depremler yüzeye daha yakın olduğu için daha fazla hasara yol açabilir" diye konuştu.

“EN ÇOK VE EN SIK DEPREM ÜRETEN BÖLGE”

Pampal, "Batı Anadolu’nun İç Anadolu’ya doğru uzanan faylarından biri, değişik karakterlerin oluşturduğu bir zon. 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen depremlerle aynı dönemde burada da 4 civarlarında depremler olmuştu. Türkiye’nin deprem riskinin en yüksek olduğu Batı Anadolu’dur. En çok ve en sık deprem üreten bölge." dedi.

BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

“Haberci demek doğru değil, 7 civarında deprem üretme potansiyeli olan faylar, 7.2’lik deprem var ancak daha büyükleri yok” diyen Pampal, konuşmasına şöyle devam etti: “Ana şok olarak değerlendirmek daha doğru, bundan sonra artçılar küçülerek günler ve aylar içinde devam edebilir. Bu depremden önce 3 civarında olan deprem öncü sayılır. Bundan daha büyük deprem olabilir ancak çok güçlü değil. Orta büyüklükte deprem denilebilir ama ülkemiz şartlarında hasar yapıcı deprem gurubuna girer. Doğu Batı yönlü çok sayıda faylardan oluşan bir sistem var.”