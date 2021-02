Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ersoy'dan çarpıcı açıklamalar: Bir tek yerde deprem olmadı... Mutlaka kırılacak

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN TÜRK'te Uğur Önver'in sorularını yanıtladı.

İZMİR DEPREMLERİ: 5.1 DEĞİL DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLABİLİR

"Ege Denizi aynı zamanda bir deprem denizi. Çok sayıda ada olması, Ege kıyılarının girintili çıkıntılı olmasının nedeni bu depremler. Bu deprem yeni bir deprem. Sisam Adası yakınlarındaki deprem ve tsunami ile ilgisi yok. Midilli Midilli adası var, İzmir’in kuzey batısında, onun kuzeyinde midilli fayı var. Bu fayın meydana getirdiği depremler bunlar. İki tane 5.1 var. Bunların ikisi de ayrı depremler. Deprem fırtınası içinde bir başkası da meydana gelebilirdi. Midilli fayı 7 büyüklüğünde deprem meydana getirebilirdi. Sönümlenme devam ediyor. Her an deprem meydana gelebilir. Onun için izlemedeyiz. Midilli fayının kapasitesi 5.1 değil. Daha büyük depremler olabilir. Tarihsel dönemler içinde buralarda ciddi depremler var. Midilli depremleri önemli ve süreç devam ediyor. İzmir için 1 değil 100 deprem bekliyoruz. Her tarafında fay var. Her yerde deprem oluşturabilecek fay var.

Biz İstanbul’da bekliyoruz. Ama burada çeşitli sürprizler olabilir. Türkiye karası içinde biz henüz depremler yaşamadık. Sisam adasında deprem yaşadık. Kendi depremlerimiz de olacak. Bunlara hazır olmalıyız.

Modern binalar yıkıldı. 8-10 katlı. Uzak depremlerin periyotları sizin bina katınızla uyuşursa rezonansa girer yıkılır. Nedeni, yapı altındaki zeminin durumu. İzmir’in bir depremi olmadı. İzmir'in depremi yok henüz. İzmir kıyı kesimlerindeki kesimler gevşek, depremin geçip gidemeyeceği takılacağı zeminler var. Bunlara uygun zeminler yapılması gerekiyor. Betonarme yapılarla iş bitmiyor.

DEPREM SONRASINDA TSUNAMİ ETKİSİ

Etütlerinin yapılması gerekiyor. Neresi İzmir gibi olabilir? Aynı şey İstanbul için de yapılmalı. Ne zaman deprem olacak sorularından vazgeçmemiz lazım artık.

Sadece yapı değil, zemin de… Bina öldürür diyorlar… Zemin de öldürür. Dere yatakları içindeki yapılar çok etkilenir. İzmir körfezi kapalı bir yer. Tsunami olursa maazallah. Tsunami uzmanıyım ben aynı zamanda. Bayraklı’daki de kesinlikle tsunami. çok ciddi bir tsunami. Kapalı yerlerde nasıl yükseldiğine şahit olduk. Bizim seyretmememiz gerekiyor. Deniz çekildiğinde seyretmemeliyiz. Ağustos ayında olsaydı o vefat sayısı 1 değil çok daha fazla olurdu. Tsunami farkındalığını da artırmamız gerekiyor.

(Ne yapmalıyız?) Karanın içine koşmalı ve yükseğe çıkmalısınız. Ardından 1 değil 7 dalga gelecek. İlki değil ama 2., 3. dalga çok kuvvetli. Dükkanların tamamen suyla kaplandığına şahit olduk. Geldiğinde kaçma şansınız olmayabilir. Türkiye kıyıları tsunami açısından da deprem açısından da tehlikeli. Tsunamiden kurtulma şansınız var.

Yapılar depremde en güvenli yerlerdir. Girersiniz evinize. Hissetmek farklı, etkilenmek farklı bir şeydir. Etkilenmek hasar görmeye eş değerdir.

Dikkat ettiyseniz hiç beklemediğimiz yerlerde deprem meydana geldi. Kayseri-Gemerek’teki deprem de öyle. Bize Türkiye’nin yüzde 100’ü deprem bölgesi mesajı veriyor. Herkesin hazırlıklı olması gerekiyor.

"HER YERDE DEPREM OLDU, BİR TEK ORADA OLMADI"

1 yıl içinde 30 bin deprem oldu. Yıllık değerler yüzde 30 arttı. Pandemiyle birlikte deprem insanların moralini bozdu.

Koyu kırmızı yerler bizim kader çizgimiz. Her yerde deprem oldu, tek bir yerde olmadı. Burada. Kırılmayan yer kırılmaya adaydır. Yalova-Silivri arası mutlaka kırılacak. Denizin içinde olacak ve tsunami tehlikesi de var. Bunlara hazırlanmamız gerekiyor. Bu korkutmak falan değil. Korkacak zamanımız yok. Çalışmalıyız. Çalışarak hazırlanmalıyız."