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Deprem uyarı sistemi testi geçti

Güncelleme Tarihi:

#Android#Deprem Uyarı#Deprem
Deprem uyarı sistemi testi geçti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 07:00

Android akıllı telefonların sensörlerini kullanan deprem uyarı sistemi, 3 yıllık test sürecinin ardından son derece etkili olduğunu kanıtladı.

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Science dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, Google ve ortak kurumlardan araştırmacılar, Android Deprem Uyarıları sisteminin sonuçlarını paylaştı. Son üç yılda, deprem uyarısı kapsamı 250 milyondan 2.5 milyar kişiye çıkarıldı. 98 ülkedeki Android telefonlarda bulunan sistem, sarsıntıyı algılamak ve yakındaki kullanıcılara saniyeler içinde uyarı göndermek için yerleşik sensörler kullanıyor.

NASIL ÇALIŞIYOR

Android telefonunuz hareketsizken aniden bir hareket algıladığında (örneğin deprem sinyali veren P ve S dalgaları gibi), Google sunucularına hızlı ve anonim bir uyarı gönderiyor. Yakındaki bir grup telefon aynı şeyi yaparsa, sistem verileri birleştirerek depremin yerini, boyutunu ve zamanlamasını tahmin ediyor. Ardından, sarsıntı yeterince güçlüyse ve depremin büyüklüğü 4.5 veya daha yüksekse, gerçek zamanlı uyarılar gönderiyor.

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#Android#Deprem Uyarı#Deprem

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