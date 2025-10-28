Deprem tekrar Sındırgı’yı vurdu: 6.1’de 22 yaralı... Halk sokakta sabahladı

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 22.48’de merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 5.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Ardından onlarca artçı sarsıntının yaşandığı depremin hissedildiği bölgelerde halk cadde ve sokaklara çıktı. Fırtına ve yağışın etkili olduğu bölgede vatandaşlar üzerlerine sardıkları battaniyelerle ısınmaya çalıştı.

BOŞALTILAN BİNALAR YIKILDI

Depremde ilk belirlemelere göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 2’si Akhisar Caddesi, 1’i de Cumhuriyet Meydanı’nda toplam 3 bina yıkıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki yıkılan 2 katlı binanın altında 3 ayrı dükkan olduğu, üst katlarının depo olarak kullanıldığı belirtildi. Akhisar Caddesi’ndeki yıkılan 4’er katlı 2 binanın ise 10 Ağustos’ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hasar gördükleri için boşaltılıp mühürlendiği ve yıkımlarının yapılmasının beklendiği öğrenildi. Sarsıntıyla Manisa’nın Gördes ilçesinde de bazı ev ve yapılarda hasar oluştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bölgede 75 köy olduğunu belirterek, “Jandarmamız birinci tur taramayı bitirdi. Şu ana kadar köylerimizde yıkılan bir bina olmadığı tespit edildi” dedi.

Haberin Devamı

Depremde paniğe kapılıp yüksekten atlayan ve üzerine eşya düşerek yaralanan 22 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. 10 Ağustos’taki depremde 3 kişi ölmüş 29 kişi yaralanmıştı.

Balıkesir’deki okullar bugün tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamileler de izinli sayılacak.

Depremin İstanbul’da da hissedilmesi sebebiyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuş trafiği pistlerin durumunun kontrolü için bir süreliğine durduruldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİRİMLER SAHADA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da depremin ardından psikososyal destek ekiplerinin saha çalışmalarına başladığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrası iletişim altyapısında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.