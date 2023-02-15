Deprem! Tarihi kiliseleri yıktı

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Kentte birçok binanın yanı sıra tarihi inanç merkezlerinin çoğu da yıkıldı. Eski Antakya olarak bilinen alandaki Antakya Rum Ortodoks Kilisesi ve Antakya Protestan Kilisesi de depremin yıktığı dini merkezlerden.

RAYLARI BÜKTÜ

Depremin raylara etkisi havadan da görüntülendi. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinden Adana’ya giden tren hattında rayların yamulup tel gibi büküldüğü görüldü. (Ersan SAN / DHA)

OTOYOLLARI YARDI

DEPREMİN şiddetini otoyollarda meydana getirdiği büyük tahribat da gözler önüne serdi. Kahramanmaraş-Malatya yolu üzerindeki otoyolun birçok yeri yarılırken, birçok yerinde de çökme meydana geldi. 4 şeritten 2 şeride düşen yol havadan da görüntülendi. Dağlardaki kayaların savrulduğu ve ortadan ikiye ayrılan yolda, bariyerler de yamuldu. (Güven USTA - Ersan SAN / DHA)





