Deprem sonrası yakınlarına gitmek için yola çıkan aile, kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kentte evleri hasar gören Taşan ailesi, Mersin’deki yakınlarının yanına gitmek için yola çıktı.

Bayram Taşan yönetimindeki taksi Adana-Tarsus otoyolu Yenice mevkisi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Taşan (82) ile İbrahim Taşan’ın (97) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Bayram Taşan, İrfan Taşan (53) ve Hasan Taşan (74) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.