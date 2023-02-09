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Deprem sonrası yakınlarına gitmek için yola çıkan aile, kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti

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#Kahramanmaraş#Deprem#Trafik Kazası
Deprem sonrası yakınlarına gitmek için yola çıkan aile, kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 11:01

Kahramanmaraş'ta evlerinin hasar gördüğü depremlerin ardından Mersin’deki yakınlarına gitmek için yola çıkan ailenin bulunduğu taksi, takla attı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kentte evleri hasar gören Taşan ailesi, Mersin’deki yakınlarının yanına gitmek için yola çıktı.

Bayram Taşan yönetimindeki taksi Adana-Tarsus otoyolu Yenice mevkisi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı. İhbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deprem sonrası yakınlarına gitmek için yola çıkan aile, kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Taşan (82) ile İbrahim Taşan’ın (97) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Bayram Taşan, İrfan Taşan (53) ve Hasan Taşan (74) ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 

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