Deprem sonrası yağma olaylarına ilişkin soruşturma: 48 kişi tutuklandı

Haberin Devamı

Kahramanmaraş ilinde Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 ayrı soruşturma kapsamında 5 şüphelinin bulunduğu, 3 şüpheli hakkında tutuklamaya sevk durumunun değerlendirildiği kaydedildi. Diğer 2 dosya şüphelileri hakkında yakalama çalışmalarının devam ettiği, ilçedeki bir zincir marketinden beyaz eşya çalan şahsın tespitinin yapıldığı ve yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Pazarcık Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatıldığı, şüphelilerin savunmalarının alınmasına devam edildiği bildirildi.

Hatay ilinde, Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığınca hırsızlık ve yağma suçu bakımından 8 kişi hakkında soruşturma işlemlerine başlanıldığı, 1 kişinin firari olduğu, şüphelilerin mevcutlu olarak adliyeye getirileceği. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında soruşturmaya başlandığı, şüphelilerin kendi enkazından eşyaları çıkarma durumunun ağır basması sebebiyle salıverilmelerine karar verildiği kaydedildi. Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 ayrı dosyadan 3 şüphelinin hırsızlık suçundan tutuklandığı, Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 ayrı soruşturma bulunduğu, 1 dosya kapsamında 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği açıklandı.

Adıyaman ilinde Besni Cumhuriyet Başsavcılığınca hırsızlık suçu bakımından 5 kişi hakkında soruşturma işlemlerine başlanıldığı ve Kahta Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında konutta gece vakti hırsız suçundan tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Haberin Devamı

Malatya ilinde Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 15 hırsızlık ve 3 yağma olayının gerçekleştiği, bu olaylardan 9’unun failinin belirlendiği, yakalanan 12 şüpheliden 1 şüphelinin gözaltı, 2 şüphelinin tutuklandığı ve 1 yabancı uyruklu şahsın ise deport edildiği duyuruldu.

Osmaniye ilinde Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 11 farklı hırsızlık olayından dolayı 13 şüphelinin tutukluluğa sevk edildiği, 11 tanesinin tutuklandığı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildiği açıklandı.

Haberin Devamı

Adana ilinde Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 hırsızlık olayından dolayı 11 şüpheli hakkında soruşturmalara başlandığı, bunlardan 8’i hakkında tutuklama kararı verildiği, 3 şüphelinin firari olduğu belirtildi.

Gaziantep ilinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca 17 şüpheli hakkında soruşturmalara başlandığı, bunlardan 8’i hakkında tutuklama kararı verildiği. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanıldığı, 3 şüphelinin de tutuklandığı, Araban Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 hırsızlık olayına ilişkin soruşturma işlemlerine başlanıldığı ifade edildi.

Şanlıurfa ilinde Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hırsızlık ve yağma suçlarından 13 soruşturmaya başlanıldığı, 6 şüphelinin tutuklandığı, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği açıklandı.