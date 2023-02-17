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Deprem sonrası köydeki tarlalar 3 metre yükseldi! 'Bomba atar gibi ses geldi, o korku bize yeter'

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#Malatya#Deprem#Kahramanmaraş
Deprem sonrası köydeki tarlalar 3 metre yükseldi Bomba atar gibi ses geldi, o korku bize yeter
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 09:16

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından fay hattının geçtiği bazı noktalarda devasa yarıklar oluşmuş, ortaya çıkan görüntüler dehşete düşürmüştü. Adıyaman Çelikhan'a bağlı Balıkburnu Köyü'nde ise depremin şiddeti tarlaların yükselmesine neden oldu. Balıkburnu Köyü'nden Yusuf Sekban, "Yollar önce düzdü, bu deprem olunca yollar yarıldı, köprülerde sıkıntı oldu. Bomba atar gibi ses geldi, o korku bize yeter." ifadelerini kullandı.

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Yaklaşık 200 nüfuslu Adıyaman Çelikhan'a bağlı Balıkburnu köyündeki tütün ekili tarlalar, depremin etkisiyle yaklaşık 3 metre yükseldi. Tütünler de kar altında kaldı. Deprem, kar yağışı ve dağlardan düşen taşlar nedeniyle köylere ulaşımda bir süre sorun yaşanmıştı. Çatlayan yollar, bozulan köprülerin onarımlarının ardından, köye ulaşım sorunu da çözüldü. Tarlanın yükseldiği asfalt yolun bir bölümünde de yükselme görüldü. Depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği köy, havadan görüntülendi.

Deprem sonrası köydeki tarlalar 3 metre yükseldi Bomba atar gibi ses geldi, o korku bize yeter

 KÖYDE KALANLAR ŞEHİR DIŞINA ÇIKTILAR

Çelikhan'da oturan ve Balıkburnu köyündeki durumu görmek için gelen Mahmut Karcı, "Tarla neredeyse 5-6 metre yükselmiş. Hem yol hem de üst kısımlar. Ben buralıyım ama Çelikhan merkezde oturuyorum. Büyük bir felaket oldu, yollar çöktü, evler yıkıldı. İnsanlarımız göçük altında öldüler. Ulaşımda sıkıntı oldu ama, devlet sağ olsun yanımızda. Milletimiz var olsun. Bütün imkanlarıyla herkes yanımızda. Burada köylü yok, 8 cenazemiz oldu bu köyde. Kalanlar da şehir dışına çıktılar, hepsi bıraktı gitti" diye konuştu.

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Deprem sonrası köydeki tarlalar 3 metre yükseldi Bomba atar gibi ses geldi, o korku bize yeter

İNSANLARIN GEÇİM KAYNAĞI ENKAZIN ALTINDA KALDI

İlaç almak için Adıyaman'a giden Yusuf Sekban da, "Yollar önce düzdü, bu Deprem olunca yollar yarıldı, köprülerde sıkıntı oldu. Bomba atar gibi ses geldi, o korku bize yeter. Tütün tarlası yükselmiş. Tarla 2-3 metre yukarı kalkmış. Ben 10 deprem gördüm, bunun üçte biri değildi. Buranın geçim kaynağı tütündü. O tütünler de altta kaldı. Hayvanlar telef oldu. İnsanlar köyden gitmiş çünkü, burada yapacak bir şey yok. Tuvalet, su olmadığı için de gittiler. Ben de Çelikhan'dan ilaç almak için geldim" dedi.

Deprem sonrası köydeki tarlalar 3 metre yükseldi Bomba atar gibi ses geldi, o korku bize yeter

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#Malatya#Deprem#Kahramanmaraş

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