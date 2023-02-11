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Deprem sonrası cezaevinden firar etmişlerdi! 8 hükümlü yakalandı

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#Deprem#KAHRAMANMARAŞ#Cezaevi
Deprem sonrası cezaevinden firar etmişlerdi 8 hükümlü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 23:09

Deprem sonrası Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden firar eden 8 hükümlü, jandarma tarafından yakalandı.

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Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Şeref P., Ömer A., Yasin P., Ahmet B., Veysel K., Tunahan A., Atilla K. ve Ferhat Y. isimli hükümlüler firar etti.

GİZLENDİKLERİ YERDE TEK TEK YAKALANDILAR

Firar eden hükümlülerin yakalanması için aralarında Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerinin de olduğu ekipler çalışma başlattı. Yapılan takip ve çalışmalar sonucunda 8 hükümlü gizlendikleri yerlerde tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan firari hükümlüler jandarma ekipleri tarafından Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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#Deprem#KAHRAMANMARAŞ#Cezaevi

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