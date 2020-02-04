Deprem son dakika 2020: İzmir ve Manisa'da deprem mi oldu? Şimdi meydana gelen son depremler listesi

Son dakika deprem gelişmeleri, 4 Şubat 2020 tarihinde de devam ediyor. Sürekli devam eden artçı sarsıntılar dolayısıyla dün akşam deprem mi oldu sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki son depremler listesi içerisinde yer alan bilgilere göre Manisa, Elazığ, Malatya illerinde meydana gelen artçı depremler dışında hangi illerde deprem meydana geldi? İşte, 4 Şubat 2020 son dakika deprem verileri

4 ŞUBAT SON DEPREMLER

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.02.04 20:55:23 39.0000 27.8600 9.7 -.- 5.0 -.- AKHISAR-MANISA Otomatik

2020.02.04 20:45:34 39.1842 27.9358 12.6 -.- 1.8 -.- CALTICAK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.04 20:41:29 38.9950 27.9210 5.0 -.- 1.3 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 20:39:42 38.9740 27.8840 10.7 -.- 2.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 20:26:48 39.0140 27.8642 14.3 -.- 2.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 20:23:56 39.0730 27.8172 13.7 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.04 20:20:37 39.0072 27.8625 2.9 -.- 1.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 20:20:16 39.0370 27.8935 5.0 -.- 1.8 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 20:18:36 38.9808 27.8773 9.5 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 20:14:34 39.0037 27.8832 5.1 -.- 2.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 20:11:18 38.9807 27.8298 11.0 -.- 2.1 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 20:04:27 38.9092 27.8283 18.5 -.- 1.6 -.- AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 19:57:40 39.0088 27.9027 15.7 -.- 1.3 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 19:56:34 38.9728 27.9105 5.0 -.- 1.7 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 19:55:24 38.9547 27.8500 16.5 -.- 2.0 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 19:52:33 38.9387 27.8758 13.7 -.- 1.6 -.- HASKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 19:49:46 38.9967 27.9178 5.0 -.- 2.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 19:49:18 39.0063 27.8795 7.6 -.- 1.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 19:47:09 38.9898 27.8517 10.0 -.- 4.5 4.2 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.02.04 19:47:09)

2020.02.04 19:39:58 39.0323 27.8065 9.6 -.- 1.4 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 19:37:20 39.0772 27.8668 7.0 -.- 2.0 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 19:33:01 39.1100 27.8232 12.2 -.- 3.4 3.2 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.04 19:14:14 39.0137 27.8818 3.2 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 18:57:14 38.9678 27.8500 13.0 -.- 2.2 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 18:48:26 39.1428 27.8637 9.7 -.- 1.4 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.04 18:41:36 39.0992 27.8135 6.7 -.- 3.9 3.6 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.04 18:34:44 39.0523 27.8182 8.3 -.- 1.8 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 18:21:57 38.9648 27.8798 14.8 -.- 2.2 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.04 18:07:14 39.0633 27.8333 14.4 -.- 3.2 2.9 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel