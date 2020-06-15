Kısa süreli panik yaşandı! Cenaze namazı öncesi deprem anları...

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, dün meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde, Kaynarpınar köyündeki jandarma karakol komutanlığında görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu (45), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.



5.6'lık depreme Bakan Soylu ve kalabalık yakalanınca kısa süreli panik yaşandı:

Karlıova ilçesinde, merkez üssü Kaynarpınar köyünde, dün Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde Kaynarpınar Jandarma Karakolu'nun yıkılan gözetleme kulesinin enkazında kalan güvenlik korucusu 4 çocuk babası Cengiz Pullu, şehit oldu. Şehit Pullu için Karlıova ilçe merkezindeki Ulu Camisi önünde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu şehidin yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda kişinin katılımıyla uğurlama töreni düzenlendi.

'YAŞADIĞIMIZ EVLERİMİZİ AFETLERE DAYANIKLI ŞEKİLDE İNŞA EDECEĞİZ'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şehidin yakınlarına başsağlığında bulundu. Oktay, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı vererek, şunları söyledi:

"Vatanı, milleti, memleketi için nöbet tutarken, görevi başındayken şahadetle cenabı hakka dönüyor. Cengiz Pullu kardeşimizin dönüşü bu şekilde. Cenabı hak inşallah bize de böyle bir dönüşü nasip eder. Biz onun şahadetine şahitlik ettik. Cenabı hak şahadetini kabul etsin. Tüm Karlıovalı kardeşlerime, ailesine başsağlığında bulunuyorum. İnşallah bu tür depremleri bir daha yaşamayız. Ama şunu hepimiz de biliyoruz, Türkiye deprem bölgesidir ve bunları yaşayacağız. Onun için yaşadığımız evlerimizi afetlere dayanıklı şekilde inşa edeceğiz. Bütün kararlılığımız bunun üzerinedir. Cengiz kardeşimizin eşi ve çocukları da bizim kardeşimizdir, bizlere emanettir. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece, tek vücut olduğumuz sürece, dayanışma içinde olduğumuz sürece hamdolsun Cengiz kardeşimiz de onun da gözü arkada kalmayacaktır. Bizi görüyor, iman ediyoruz. Bizim birlik ve beraberliğimize de onun da gurur duymasını istiyoruz. Biz de ona layık olmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın hem şehidimizin yakınlarına hem de tüm Karlıovalara geçmiş olsun mesajını iletiyorum" dedi. ŞEHİDİN EŞİNİ OKTAY, TESELLİ ETTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, konuşmasının ardından şehit eşi Cengiz Pullu'nun tabutuna sarılarak gözyaşı döken Sevim Pullu'yu teselli etmeye çalıştı. Oktay, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte şehidin naşının bulunduğu tabutu omuzlayarak cenaze aracına taşıdı. Törenin ardından şehit Cengiz Pullu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Karlıova'ya bağlı Kümbet köyüne uğurlandı.

ERDOĞAN'DAN, DEPREMDE ŞEHİT OLAN GÜVENLİK KORUCUSUNUN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'deki depremde yaralananları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüşerek şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun ailesine başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Karlıova Devlet Hastanesi'nde depremde yaralanan vatandaşlara ve yakınlarına 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Oktay, depremde şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun amcası Mehmet Sait Pullu ile görüşerek başsağlığı diledi.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Oktay, depreme ilişkin gelişmeler ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Oktay'ın telefonundan Mehmet Sait Pullu ile görüşen Erdoğan, "Başınız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Tüm aileye başsağlığı dileklerimi ilet. Allah sabırlar versin inşallah. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.