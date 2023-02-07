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Deprem şehidi Piyade Er Sümbül, Çorum’da toprağa verildi

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#Mert Can Sümbül#Deprem#Şehit
Deprem şehidi Piyade Er Sümbül, Çorum’da toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 17:19

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da şehit olan Piyade Er Mert Can Sümbül, memleketi Çorum’un Osmancık ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde şehit olan Hatay 8'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli Piyade Er Mert Can Sümbül'ün cenazesi, memleketi Çorum’un Osmancık ilçesine getirildi. Esentepe Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından şehit Sümbül’ün cenazesi, tören için ilçe merkezinde bulunan Ulu Cami'ye götürüldü.

Deprem şehidi Piyade Er Sümbül, Çorum’da toprağa verildi



Burada düzenlenen törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, askeri yetkililer, Kaymakam Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende şehidin annesi Suzan Sümbül tabuta sarılarak, “Yavrum ben seni daha birkaç gün önce yolcu etmiştim, güle güle git yavrum” diyerek gözyaşı döktü. Baba Sinan Sümbül de güçlükle ayakta durabildi.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından şehit Mert Can Sümbül, İlçe Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi.

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#Mert Can Sümbül#Deprem#Şehit

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