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Gündem
DHA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 21:07 | Son Güncelleme:

Deprem raporu TBMM Başkanı Şentop’a sunuldu

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Deprem raporu TBMM Başkanı Şentop’a sunuldu

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, komisyon raporunu TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sundu.

Komisyon Başkanı Recep Uncuoğlu, 522 sayfadan oluşan komisyon raporunu Şentop’a sundu. 4 bölümden oluşan raporun, birinci bölümü Türkiye’nin depremselliği ile hukuki ve kurumsal yapılanması, ikinci bölümü deprem risk ve zararlarını azaltma çalışmaları, üçüncü bölümü deprem risk ve zararlarının azaltılmasına ilişkin öncelikler, dördüncü bölümü ise sonuç ve önerilerden oluşuyor. 

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