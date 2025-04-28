Deprem önlemleri Kabine’de

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* İSTANBUL DEPREMİ: Kabine Toplantısında İstanbul’daki 6.2 büyüklüğündeki deprem ile ilgili ayrıntılar ana gündem başlıklarından olacak. Hasar tespit çalışmalarına dair rakamlar gözden geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un İstanbul’daki depremlerle ilgili kabine üyelerine sunum da yapacağı belirtiliyor.



* TERÖRSÜZ TÜRKİYE: 27 Şubat’taki İmralı çağrısının ardından gözler terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine çevrildi. Süreçte gelinen tüm aşamalar ve bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.



* ORTADOĞU’DAKİ GELİŞMELER: Suriye’deki son durum, SDG ile Şam arasındaki mutabakat ve önceki gün Kamışlı’da Kürt grupların katılımıyla düzenlenen konferansın da Kabine’de değerlendirilmesi bekleniyor.



* ENFLASYONLA MÜCADELE: Ekonomideki son durum, fahiş fiyatla ve enflasyonla mücadele Kabine’nin öncelikli gündeminde yer alıyor.