Deprem onları durduramadı! İşine sokakta devam etti... İşte o anlar

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde, Eski Pazar Caddesi’ndeki bir iş hanındaki kuaför salonunun çalışanları ile müşterileri de panikle sokağa çıktı.

Kadın kuaförünün, müşterisinin saçlarına kaldırım üstünde işlem yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.