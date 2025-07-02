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Deprem onları durduramadı! İşine sokakta devam etti... İşte o anlar

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#Deprem#Kuaför#Gemlik
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2025 16:22

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, kuaför çalışanlarını durdurmadı. Depremin ardından dışarı çıkan çalışanlar saç boyasına devam etti.

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremde, Eski Pazar Caddesi’ndeki bir iş hanındaki kuaför salonunun çalışanları ile müşterileri de panikle sokağa çıktı.

Deprem onları durduramadı İşine sokakta devam etti... İşte o anlar

Kadın kuaförünün, müşterisinin saçlarına kaldırım üstünde işlem yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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#Deprem#Kuaför#Gemlik

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