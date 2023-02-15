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'Deprem öldürmez' diyen profesöre savcılık soruşturması

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#Deprem#Kahramanmaraş#Ali İhsan Göker
Deprem öldürmez diyen profesöre savcılık soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 16:45

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyadan ‘Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni’ paylaşımını yapan öğretim üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında, cumhuriyet başsavcılığınca ‘halkı yanlış yönlendirme, bilgilendirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından sosyal medya hesabından 'Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır' paylaşımında bulundu. Tepki çeken paylaşımın ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce Prof. Dr. Göker hakkında idari soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK DA SORUŞTURMA AÇTI

Prof. Dr. Ali İhsan Göker için paylaşımları nedeniyle üniversite yönetiminin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Başsavcılığın, Göker hakkındaki soruşturmayı ‘halkı yanlış yönlendirme, bilgilendirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla yürüttüğü belirtildi.

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#Deprem#Kahramanmaraş#Ali İhsan Göker

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