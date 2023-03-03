Deprem nedeniyle arazide dev yarıklar oluştu

Haberin Devamı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ikinci depremin merkez üssü Elbistan'a komşu olan Afşin'de bir arazide dev yarıklar oluştu. Kuşkayası ile Karagöz mahalleleri arasında bulunan arazideki yarıklardan haberdar olanlar, gelip görerek, cep telefonlarıyla kameraya kaydediyor. Görenleri hayrete düşüren dev yarıklar drone kamerası ile havadan görüntülendi.

"ÇOK KORKUNÇ GÖRÜNÜYOR"

Koyunlarını bu arazide otlattığını söyleyen Salih Aydoğan, "İnanın ilk gördüğümde hayretler içinde kaldım. Buralar dağ gibi yerlerdi, kaydırıp atmış. Ben buralara koyunlarımı getiriyordum. Çok korkunç görünüyor" dedi.