Deprem molozlarını didik didik arıyorlar

İzmir’de 116 kişinin ölümüne neden olan 30 Ekim’deki 6.6’lık deprem Rıza Bey, Emrahlar, Doğanlar ve Yağcılar apartmanlarını yıktı. Arama kurtarma çalışmalarının ardından binaların molozları, bin 200 kamyonla Menemen’deki depolama alanına taşındı. Binalarda kalan depremzedelerin eşyaların da içerisinde olduğu molozların başında polis ekipleri nöbet tutmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depremzedelere ait eşyaların molozların içerisinden çıkartılması için ihale açtı. İhaleyi kazanan firma, molozlarda 20 işçiyi görevlendirdi.

TEK TEK KAYIT EDİLİYOR

Polis ekipleri, molozlarda eşya arayan işçilere nezaret ediyor. İşçilerin mesaiye başlarken ve mesaiyi tamamladıklarında üzerleri aranıyor. İşçilerin bulduğu çanta, altın kesesi, oyuncak ya da fotoğraf albümü gibi eşyalar polis ekipleri tarafından kamerayla kayıt altına alındıktan sonra depremzedelere ulaştırılmak üzere malzemelerin toplandığı Bayraklı ilçesindeki Özkanlar Polis Merkezi’ne gönderiliyor.

BULUNCA SEVİNİYORUZ

İşçilerin başındaki koordinatör Coşkun Cihangir, molozlarda 4 aydır çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu binalarda depremle birlikte büyük acılar yaşandı. Depremzedeler gelince onlarla sohbet ediyoruz. Depremde çocuğunu kaybeden anne ve babalar, bize onlara ait oyuncakları telefonlarından gösterip molozlar içinde bulmamızı istiyorlar. Arkadaşlarımız o oyuncakları bulunca oturup mutluluktan ağlıyor. Şu ana kadar molozlar arasında kişisel eşyaların yanı sıra yüklü miktarda para, altın ve mücevherat da bulduk.”

BİR FOTOĞRAF OLSA YETER

Saha şefi Harun Çolak ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bazı anne ve babalar bize ‘Çocuklarıma ait bir oyuncak ya da fotoğraf bulun bana yeter’ diyor. O esnada bizler de yıkılıyoruz. Onları mutlu etmek için arkadaşlarımla birlikte elimizden ne gelirse yapıyoruz. Mağdur olan kişiler üzülmesinler diye elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Akılları burada kalmasın. Biz iyi ve kötü havada, sabahın erken saatlerinden akşama kadar depremzedeleri bir nebze olsun mutlu etmek için çalışıyoruz.”

HÜRRİYET DUYURMUŞTU

Hürriyet, İzmir’deki enkazların güvenli bir alana taşındığını ve içinde hatıraların aranacağını 3 Kasım 2020’de, ‘Burası enkaz tarlası’ başlığıyla haberleştirmişti.