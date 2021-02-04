Deprem mi oldu? Son depremler listesine yenileri ekleniyor

Haftaya deprem haberiyle başlayan Türkiye ve yakın çevresinde yeni sarsıntılar yaşanıyor. Yaşanan her sarsıntıyı deprem olarak yorumlayan birçok kişi, başta sosyal medya platformları olmak üzere “deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Gün içerisinde Ege Denizi’nde artçılar yaşanıyor.



Kandilli 4 Şubat son depremler listesine göre, Sivas, Çankırı, Denizli, Muğla, Bingöl, Mersin ve Konya’da şiddetleri 1.0 ve 3.0 arasında değişen artçılar meydana geldi.

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