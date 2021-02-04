Deprem mi oldu? Son depremler listesine yenileri ekleniyor
2020 Ekim ayında 6.6 şiddetindeki depremle sarsılan İzmir’de bu hafta da art arda korkutan sarsıntılar meydana geldi. 1 Şubat’ta meydana gelen 5.2’lik İzmir depremi ardından son depremlere yönelik araştırmalar arttı. Hafta başından bu yana Ege Denizi’nin yanı sıra çevre illerde de sarsıntılar yaşanıyor. Başta merkez üssü olmak çevre illerde de panik yaşayan vatandaşlar, son depremleri inceliyor. İşte 4 Şubat tarihli son depremler listesi…
Haftaya deprem haberiyle başlayan Türkiye ve yakın çevresinde yeni sarsıntılar yaşanıyor. Yaşanan her sarsıntıyı deprem olarak yorumlayan birçok kişi, başta sosyal medya platformları olmak üzere “deprem mi oldu, nerede deprem oldu?” sorusuna yanıt arıyor. Gün içerisinde Ege Denizi’nde artçılar yaşanıyor.
Kandilli 4 Şubat son depremler listesine göre, Sivas, Çankırı, Denizli, Muğla, Bingöl, Mersin ve Konya’da şiddetleri 1.0 ve 3.0 arasında değişen artçılar meydana geldi.
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