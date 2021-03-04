Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Türkiye için korkutan deprem açıklaması

Deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. Dünyada meydana gelen sarsıntılar, diğer ülkelerde de deprem kaygısına neden olurken; vatandaşlar son depremler verilerini inceliyor. Son günlerin en şiddetli deprem haberi komşu ülke Yunanistan'dan geldi.

3 Mart Çarşaba günü Yunanistan'ın Larisa kenti yakınlarında yerel saatle 12.16'da şiddetli bir deprem meydana geldi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ve Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Larisa yakınlarındaki Elassona olan depremin büyüklüğünü 6.3 olarak duyurdu. AFAD ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak verdi.

Yunanistan'daki deprem özellikle Ege Bölgesi'ndeki vatandaşların panik yaşamasına neden oldu. Bölgede 2020'nin ekim ayından bu yana artçılar devam ediyor. 4 Mart tarihli verilere göre, Manisa, Antalya, Konya, Ağrı’da artçı sarsıntılar meydana geldi.

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Yunanistan'daki şiddetli depremin ardından Türkiye için korkutan açıklama

Yunanistan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Sözbilir, Yunanistan'da meydana gelen bu depremin İzmir faylarını tetikleyebileceğini belirtti.



Yunanistan'da gerçekleşen 6.2'lik depremin İzmir faylarını tetikleyip, tetiklemeyeceği yönünde de Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları ifade etti:



“İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem, Samos Fayı'ndan kaynaklandı. Bugün meydana gelen deprem de aslında Samos Fayı'nın devamında olan, ona komşu olan faylarda meydana geldi. Bu zonda birden fazla fay var. Birbirlerini tetiklediğini anlıyoruz. Midilli Fayı'nı da aslında bu fay sistemi içerisinde değerlendiriyoruz. Bu bölgede depremler birbirini tetikleyecek şekilde oluyor. Bizim tarafa doğru geldiğimizde Kuşadası tarafında, Büyük Menderes Havzası'ndaki fayların tabii ki bu depremlerle tetiklenme olasılıkları var. Aynı zamanda Samos Fayı'nın düşen bloğunda Tuzla, Gülbahçe, Seferihisar gibi faylarımız var. Bunların da tetiklenme tehlikesi var."



Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'deki fayların 7.2 büyüklüğünde deprem üretebildiği de kaydetti.