Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Meydana gelen son depremler listesi

Ülkemizin çeşitli bölgelerindem meydana gelen depremlerin ardından son depremler ve deprem mi oldu sorularının cevapları internette sıklıkla arananlar arasında yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde yapılan duyurlara göre bir çok ilimizde düşük ölçekli depremler meydana geldi. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 22 Şubat güncel deprem listesi

Kandilli Rasathanesi'nin son dakika depremler listesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremleri öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ülkede yaşanan depremlerin büyüklerini paylaşan AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel deprem verileri kapsamında, deprem mi oldu sorusunun yanıtı öğrenilebiliyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, son dakika verilere göre Kandilli güncel deprem listesi.

22 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.02.22 13:07:25 37.3040 31.0853 123.3 -.- 2.6 -.- BALLIBUCAK-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2020.02.22 11:48:32 38.9768 27.8810 3.5 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.22 11:46:25 37.2173 27.8738 0.0 -.- 1.8 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.02.22 11:29:07 39.0765 27.8290 7.9 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.22 11:27:57 39.0015 27.8907 5.0 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.22 11:17:07 39.1212 29.0425 15.5 -.- 1.5 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.02.22 11:04:02 39.0832 27.8577 13.6 -.- 1.7 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.22 10:07:48 40.5945 27.7163 4.0 -.- 1.6 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2020.02.22 10:03:14 38.4178 39.2310 3.1 -.- 0.9 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.22 09:51:53 38.4087 39.2010 7.6 -.- 2.4 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.22 09:51:39 39.0992 27.7998 5.3 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.22 09:38:41 37.6608 35.3655 1.4 -.- 2.1 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2020.02.22 09:34:41 39.0253 27.8825 5.0 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.22 09:29:07 39.0067 27.8928 1.9 -.- 1.8 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.22 09:09:34 38.2667 39.0732 3.9 -.- 0.9 -.- GEVHERUSAGI-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.22 08:53:31 38.3778 39.1472 8.3 -.- 1.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.22 08:45:06 39.1510 27.8690 13.6 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.22 08:44:17 39.1015 27.7935 10.0 -.- 3.0 3.0 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.22 08:39:34 38.8763 27.9285 0.0 -.- 0.7 -.- SEGIRDIM-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.22 08:28:43 39.0945 27.7937 10.8 -.- 2.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.22 08:23:58 39.0940 27.7905 7.6 -.- 3.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.22 08:19:18 39.1085 27.8167 9.2 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.22 08:01:51 38.4452 39.2530 5.4 -.- 2.1 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.22 07:08:09 39.0185 27.8257 10.9 -.- 1.2 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.22 07:06:58 38.5333 39.4268 10.0 -.- 1.8 -.- GOLARDI-(ELAZIG) İlksel

2020.02.22 06:59:22 39.0957 27.8533 10.5 -.- 1.6 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.22 06:55:53 38.9797 27.8600 4.0 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.22 06:55:28 38.3855 39.2110 5.0 -.- 1.2 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.22 06:49:22 39.0842 27.8505 4.8 -.- 1.8 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.22 06:39:32 38.2235 38.7712 9.8 -.- 1.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.22 06:18:33 38.3910 44.9262 11.1 -.- 3.1 -.- IRAN İlksel

2020.02.22 06:09:14 38.4593 25.5062 10.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.02.22 06:07:53 39.1232 27.8398 8.6 -.- 1.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.22 06:03:56 38.2768 45.5382 10.5 -.- 3.0 -.- IRAN İlksel

2020.02.22 06:02:40 38.2138 38.8037 4.2 -.- 1.4 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.22 06:00:07 35.9863 33.5300 10.3 -.- 1.3 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2020.02.22 05:39:53 38.4225 42.8718 4.6 -.- 1.4 -.- ALTINSAC-GEVAS (VAN) İlksel

2020.02.22 05:28:01 39.0248 27.8655 1.6 -.- 1.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel