Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli son dakika depremler listesi (15 Mayıs 2020)

Yurdun birçok noktasında meydana gelen deprem büyüklük olarak Kandilli Rasathanesi'nde yayınlanıyor. Ülke genelinde büyük ve küçük çaplı hissedilen depremleri hissedenler 'deprem mi oldu?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 15 Mayıs 2020 son dakika depremler listesi..

SON DAKİKA DEPREMLER

2020.05.15 22:09:19 37.8983 27.6965 14.6 -.- 2.2 -.- ARZULAR-INCIRLIOVA (AYDIN) İlksel

2020.05.15 21:15:22 36.7488 29.2260 5.0 -.- 2.4 -.- YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.05.15 20:32:42 38.4315 39.1427 14.0 -.- 1.3 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.15 19:37:53 38.3337 38.8555 18.1 -.- 1.7 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel

2020.05.15 19:04:14 38.6597 42.3802 16.6 -.- 2.0 -.- SAKA-AHLAT (BITLIS) İlksel

2020.05.15 17:55:04 37.7300 27.4055 5.3 -.- 1.9 -.- SAVUCA-SOKE (AYDIN) İlksel

2020.05.15 16:56:41 38.4545 39.3083 9.4 -.- 1.2 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.15 16:09:27 38.8558 42.4700 5.0 -.- 1.4 -.- KIRKDONUM-AHLAT (BITLIS) İlksel

2020.05.15 15:55:47 38.7640 27.0758 13.1 -.- 2.1 -.- UZUNHASANLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.05.15 15:52:59 38.7842 27.0722 9.9 -.- 1.7 -.- UZUNHASANLAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.05.15 15:40:06 39.8803 33.0535 0.0 -.- 1.8 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel

2020.05.15 15:00:02 36.1010 35.8067 9.1 -.- 1.7 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2020.05.15 14:45:42 36.0657 31.1212 4.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.15 14:28:38 37.6928 37.4000 4.8 -.- 2.8 -.- KUCUKUNGUT-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.05.15 14:25:18 38.0832 39.1333 18.3 -.- 2.6 -.- DALLARCA-GERGER (ADIYAMAN) İlksel

2020.05.15 14:19:54 40.6168 34.3877 29.2 -.- 1.8 -.- HACIBAYRAM-BAYAT (CORUM) İlksel

2020.05.15 14:14:45 37.1972 27.9175 0.0 -.- 1.3 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.05.15 14:02:05 39.7498 26.9702 5.7 -.- 1.5 -.- KARAKOY-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel

2020.05.15 13:57:08 37.2763 37.1990 0.0 -.- 1.4 -.- SERINTEPE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2020.05.15 13:45:37 37.1727 27.8992 0.0 -.- 1.1 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.05.15 13:39:49 39.8682 43.3782 14.4 -.- 2.1 -.- KANDILLI-TUZLUCA (IGDIR) İlksel

2020.05.15 13:25:08 39.3758 29.3045 0.0 -.- 1.6 -.- CALCAAGIL-EMET (KUTAHYA) İlksel

2020.05.15 13:13:36 38.3165 38.7228 21.3 -.- 1.1 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel

2020.05.15 12:49:16 38.0323 32.3452 0.0 -.- 1.2 -.- SIZMA-SELCUKLU (KONYA) İlksel

2020.05.15 12:45:13 39.1232 27.6113 0.0 -.- 1.7 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel

2020.05.15 12:40:35 38.5293 25.7802 5.7 -.- 1.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.15 12:34:22 37.2675 31.8288 3.2 -.- 2.1 -.- DEGIRMENLIK-AKSEKI (ANTALYA) İlksel

2020.05.15 12:33:20 37.7767 32.2728 0.0 -.- 1.4 -.- ERENKAYA-MERAM (KONYA) İlksel

2020.05.15 12:12:59 40.0400 27.0407 2.4 -.- 1.5 -.- CAN (CANAKKALE) İlksel

2020.05.15 12:10:25 38.4043 26.5670 14.3 -.- 1.7 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR) İlksel

2020.05.15 12:06:07 35.9948 33.1492 14.6 -.- 2.6 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel

2020.05.15 12:04:01 38.0948 33.0613 0.0 -.- 1.6 -.- KATRANCI-KARATAY (KONYA) İlksel

2020.05.15 11:51:25 37.1503 28.2452 3.2 -.- 1.2 -.- ALGI-(MUGLA) İlksel

2020.05.15 11:51:02 37.1933 28.2105 4.1 -.- 1.8 -.- DAGDIBI-(MUGLA) REVIZE01 (2020.05.15 11:51:02)

2020.05.15 11:49:20 37.1518 37.2755 0.0 -.- 2.0 -.- SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2020.05.15 10:58:26 35.6958 31.3550 5.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.15 10:44:00 36.9973 28.5070 8.4 -.- 2.7 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

2020.05.15 10:23:02 39.7915 30.2720 0.0 -.- 2.0 -.- OKLUBALI-INONU (ESKISEHIR) İlksel

2020.05.15 09:36:43 37.1247 37.1858 0.0 -.- 1.4 -.- BESKUYU-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel

2020.05.15 08:36:33 39.5282 26.3222 10.6 -.- 1.4 -.- PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.05.15 06:22:29 40.8110 32.3208 2.4 -.- 2.9 -.- AFSARTARAKCI-GEREDE (BOLU) İlksel

2020.05.15 06:03:18 38.0445 28.0788 5.3 -.- 1.4 -.- BICAKCI-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2020.05.15 05:42:54 36.7812 31.1942 23.8 -.- 1.7 -.- DENIZKENT-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel

2020.05.15 03:53:29 38.4315 39.1552 4.9 -.- 1.4 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.15 03:53:08 38.4315 39.1558 5.1 -.- 1.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.05.15 03:47:37 38.3992 38.7213 9.8 -.- 1.9 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel

2020.05.15 03:09:02 36.9983 28.5003 5.3 -.- 3.2 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

2020.05.15 02:46:02 37.0065 28.5107 7.4 -.- 1.5 -.- CORUS-ULA (MUGLA) İlksel

2020.05.15 01:56:59 35.5913 26.5875 12.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.05.15 01:33:34 34.0943 25.7828 12.6 -.- 4.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.05.15 01:08:45 38.3320 38.8337 3.5 -.- 2.1 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel

2020.05.15 00:54:51 37.0622 30.6402 82.4 -.- 1.3 -.- KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel

2020.05.15 00:13:25 39.6007 26.0253 9.2 -.- 2.1 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.05.15 00:05:54 38.2752 38.9300 21.2 -.- 1.2 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel