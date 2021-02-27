Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 27 Şubat tarihli son depremler

Deprem, Türkiye'nin ana gündem konularından biri oldu. Başta merkez üssü olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremlerin ardından panik yaşayan vatandaşlar, depremin saati ve şiddetini araştırıyor.

Dün Akdeniz'de yaşanan 4.1 ve 3.4 şiddetindeki depremler ardından gün boyu hem bölgede hem de farklı illerde artçı sarsıntılar devam etti.

Kandilli Rasathanesi 27 Şubat verilerine göre ise Kırıkkale, Elazığ, Osmaniye, Kütahya, Kastamonu'da şiddetleri 1.2 ila 2.4 arasında değişen depremler meydana geldi.

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