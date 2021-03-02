Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte 2 Mart tarihli son depremler

EMNİYET Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire ve Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde afetlerde can kurtarmak için kurulan Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri, 8 haftalık eğitimin ardından 12 ilde göreve başladı. Toplam 1080 polis, deprem, sel gibi afetlerde etkin şekilde görev yapacak. Ankara’da görev yapan polis arama- kurtarma ekibi, günlük eğitimlerin yanında haftada bir de tatbikat gerçekleştirerek afetlere hazırlık yapıyor.



Güvenlik Daire ve Özel Harekat Başkanlığı’nca 17 Aralık 2020 tarihinde kurulan PAK ekiplerinin tanıtımı, 22 Ocak’ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapıldı. PAK ekiplerinde görev almak için gönüllü olan polis teşkilatı mensubu 1080 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca (AFAD) 8 hafta boyunca eğitime tabi tutuldu. Afetlerde can kurtarmak için hazır hale gelen ekipler, daha sonra Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon, Elazığ, Erzurum ve Van’da kurulan PAK Birimlerinde göreve başladı. 1200 polis daha PAK birimlerinde görev almak için sırada bekliyor.

Fay hatlarının geçtiği ülkemizde deprem listesi güncellenmeye devam ediyor. Yaşanan artçılar nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, depremin merkez üssü ve şiddeti ile ilgili bilgi alabilmek için Kandilli verilerini inceliyor. Peki, bugün nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte 2 Mart tarihli son depremler...

Yaşanan son sarsıntılar nedeniyle deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. Özellikle 2020 ekim ayının son günlerinden bu yana artçılarla sarsılan Ege Denizi'ndeki depremler paniğe neden oluyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem verilerini anlık olarak paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Kandilli verilerine göre bugün Manisa, Konya, Şanlıurfa, Sivas, Malatya, İzmir, Ege Denizi, Akdeniz'de artçı depremler meydana geldi. Bu saate kadar meydana gelen en yüksek depremin şiddeti ise 2.8 olarak kayıtlara geçti. KANDİLLİ SON DEPREMLER VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN

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